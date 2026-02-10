Понад 80% ШІ-проєктів не дають ефекту через хаос у бізнесі – директор центру інновацій Metinvest Digital

Спочатку аудит, потім – ШІ-проєкти: директор центру інновацій Metinvest Digital розповів про принципи впровадження штучного інтелекту

Впровадження штучного інтелекту в бізнесі часто закінчується провалом не через слабкість технологій, а через неготовність самих компаній. Понад 80% AI-проєктів не дають очікуваного ефекту, оскільки ШІ намагаються «накласти» на хаотичні, недоопрацьовані або взагалі неописані бізнес-процеси, каже директор центру інновацій компанії Metinvest Digital Максим Баланюк.

«У 2026 році бізнес входить у нову фазу використання ШІ. Якщо раніше інструменти на кшталт ChatGPT сприймалися як розширений пошук або генератор текстів, то нині з’явилися AI-агенти та технології computer use, які здатні самостійно працювати з програмами: відкривати ERP-системи, аналізувати звіти, перевіряти пошту й виконувати завдання без класичних інтеграцій. Водночас саме це створює нові ризики», – попередив експерт.

Він застерігає: найбільша помилка – підхід «technology-first», коли компанії спочатку купують ліцензії та складні рішення, а вже потім думають, навіщо вони потрібні. У такому разі ШІ стає не інструментом ефективності, а «множником проблем», який лише прискорює та масштабує наявний безлад у процесах.

Практика показує, що реальну вигоду від ШІ отримує лише невелика частина компаній. Вони дотримуються принципу, за яким лише близько 10% успіху залежить від самих алгоритмів, 20% – від якості даних та інфраструктури, і аж 70% – від роботи з людьми та перебудови бізнес-процесів. Без цього навіть найсучасніші рішення не дають позитивного результату.

Перед впровадженням AI-функцій Баланюк радить спочатку спростити й стандартизувати процеси, прибрати зайву бюрократію, а для рутинних задач використовувати простіші та дешевші інструменти – автоматизацію або скрипти. Лише після цього має сенс залучати ШІ до складних рішень, прогнозування чи автономної роботи з системами.

Ключову роль у цьому процесі відіграє бізнес-аналітик. Сьогодні це не просто людина, яка описує вимоги, а фахівець, що має відфільтровувати технологічний хайп і визначати, де ШІ справді створює цінність, а де компанія лише «грається в інновації».

Баланюк наголошує: штучний інтелект не зможе «вилікувати» бізнес, навпаки – яскраво підсвітить всі слабкі місця. Тому без попереднього аудиту процесів, роботи з даними та підготовки команд спроби швидко впровадити ШІ можуть призвести не до прориву, а до дорогого й швидкого руйнування системи.

Як відомо, наразі «Метінвест» Ріната Ахметова впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів – рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом.

Також R&D-центр Metinvest Digital розробляє рішення у сфері RPA (Robotic Process Automation), які дають змогу автоматизувати повторювані та рутинні операції за допомогою програмних роботів. Ці роботи імітують дії людини, взаємодіючи з цифровими системами та застосунками – ERP, CRM, базами даних і вебдодатками, без потреби змінювати наявну інфраструктуру.