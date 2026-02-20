Компанія Amazon стала найдохіднішою у світі

Компанія отримала річний дохід у розмірі $717 млрд, обігнавши Walmart

Amazon обійшов Walmart за обсягом річного доходу, ставши найбільшою компанією світу за цим показником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Walmart, який понад десять років утримував статус компанії з найбільшим доходом, у четвер повідомив про продажі на суму $713,2 млрд за 12 місяців, що закінчилися 31 січня. Amazon, фінансовий рік якого закінчується в грудні, отримав річний дохід у розмірі $717 млрд. Обидві компанії отримують більшу частину доходів у США.

Walmart є найбільшим фізичним ритейлером у світі, маючи понад 10 тис. магазинів, Amazon – найбільший у світі онлайн-ритейлер. Проте компанія зуміла обійти Walmart завдяки своєму бізнесу в хмарних обчисленнях – сфері, де Walmart не працює. Без AWS доходи Amazon у 2025 році становили б $588 млрд.

Як повідомлялося, компанія Amazon продовжує замінювати роботами людей, особливо на рутинних процесах. Зокрема вона оголосила про два важливі досягнення: розгортання свого мільйонного робота і запуск нової фундаментальної моделі генеративного штучного інтелекту під назвою DeepFleet.

Раніше генеральний директор Amazon Енді Джессі попередив співробітників про неминуче скорочення робочих місць у компанії через широке впровадження штучного інтелекту.

До слова, американська корпорація та один із найбільших ретейлерів світу Amazon отримала дозвіл на доставку товарів за допомогою дронів.