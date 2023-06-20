У 2023 році прокуратура відкрила понад 2 тис. справ про держзраду та колабораціонізм

Найбільше справ по державній зраді було відкрито в березні – 144

Близько 11% справ про держзраду та колабораціонізм передано до суду

За січень-травень 2023 року Офіс генпрокурора відкрив понад 2300 проваджень за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність». Водночас лише близько 11% справ передано до суду. Такі дані Рух Чесно отримав у відповідь на запити до Офісу генпрокурора.

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Найбільше справ по державній зраді було відкрито в березні – 144. Загалом із січня по травень 2023 року відкрили 570 справ, із них 55 передано до суду.

Найбільше справ по державній зраді було відкрито в березні – 144 фото: Рух Чесно

Щодо колабораційної діяльності відкрито 1745 справ, 213 передано до суду. Рух Чесно не отримав даних щодо кількості справ, розглянутих у судах. За інформацією Державної судової адміністрації України, статистичні дані будуть лише за підсумками 2023 року.

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Щодо колабораційної діяльності відкрито 1745 справ, 213 передано до суду фото: Рух Чесно

«Наша організація веде Реєстр держZрадників. Важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам’яті, а й відстежувати судові процеси. Винні мають бути покарані. Після перемоги маємо зробити все, щоб зрадники країни й колаборанти не отримали представницькі мандати у місцевих радах, Верховній Раді чи державні посади. Ми бачимо, що темпи реєстрації проваджень не зменшуються. Разом з тим ми фіксуємо, що до суду доходить не так багато справ», – наголошує лідерка Руху Чесно Віта Думанська.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила київську ІТ-компанію, яка намагалася передати Росії інформацію з електронних систем прифронтової обласної військово-цивільної адміністрації.

Слідство встановило, що можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому сержанту батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з Криму, який перейшов на бік ворога і нині обстрілює мирні міста України.

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Встановлено, що у 2014 році, після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим, військовий відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору. При цьому, його дружина-військовослужбовець передислокувалась на підконтрольну територію України разом зі своїм підрозділом.