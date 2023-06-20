У 2023 році прокуратура відкрила понад 2 тис. справ про держзраду та колабораціонізм
Близько 11% справ про держзраду та колабораціонізм передано до суду
За січень-травень 2023 року Офіс генпрокурора відкрив понад 2300 проваджень за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність». Водночас лише близько 11% справ передано до суду. Такі дані Рух Чесно отримав у відповідь на запити до Офісу генпрокурора.
Найбільше справ по державній зраді було відкрито в березні – 144. Загалом із січня по травень 2023 року відкрили 570 справ, із них 55 передано до суду.
Щодо колабораційної діяльності відкрито 1745 справ, 213 передано до суду. Рух Чесно не отримав даних щодо кількості справ, розглянутих у судах. За інформацією Державної судової адміністрації України, статистичні дані будуть лише за підсумками 2023 року.
«Наша організація веде Реєстр держZрадників. Важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам’яті, а й відстежувати судові процеси. Винні мають бути покарані. Після перемоги маємо зробити все, щоб зрадники країни й колаборанти не отримали представницькі мандати у місцевих радах, Верховній Раді чи державні посади. Ми бачимо, що темпи реєстрації проваджень не зменшуються. Разом з тим ми фіксуємо, що до суду доходить не так багато справ», – наголошує лідерка Руху Чесно Віта Думанська.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила київську ІТ-компанію, яка намагалася передати Росії інформацію з електронних систем прифронтової обласної військово-цивільної адміністрації.
Слідство встановило, що можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону.
До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому сержанту батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з Криму, який перейшов на бік ворога і нині обстрілює мирні міста України.
Встановлено, що у 2014 році, після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим, військовий відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору. При цьому, його дружина-військовослужбовець передислокувалась на підконтрольну територію України разом зі своїм підрозділом.
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