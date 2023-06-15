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Австралія хоче заборонити Росії будувати посольство в центрі столиці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Австралія хоче заборонити Росії будувати посольство в центрі столиці
Австралія вже ввела санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб
фото з відкритих джерел

Австралія проти, щоб нове посольство РФ було поруч із парламентом

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що уряд має намір заблокувати будівництво нового російського посольства поряд із парламентом країни через загрозу національній безпеці.

Росія з 2008 року орендує ділянку біля будівлі австралійського парламенту в Канберрі – там планувалося розмістити нову будівлю посольства. Під час тривалої судової суперечки влада Австралії стверджувала, що ділянка для будівництва не використовується.

Албаніз заявив, що після отримання рекомендацій від розвідувальних служб буде ухвалено закони, які блокуватимуть будівництво з міркувань національної безпеки.

«Уряд отримав дуже чіткі рекомендації з безпеки щодо ризику, який представляє нова російська присутність так близько до будівлі парламенту», - сказав він журналістам.

Австралія не забороняє Росії мати диппредставництва на своїй території, а лише хоче, щоб нове посольство не було поруч із парламентом.

Албаніз сказав, що очікує на реакцію з боку російських дипломатів в Австралії, які раніше погрожували боротися з цією забороною через суд.

«Ми не очікуємо, що Росія може говорити про міжнародне право, враховуючи, що вона відкидає його так послідовно і так нахабно своїм вторгненням в Україну», - сказав прем'єр.

Посольство Росії раніше заявляло, що воно має намір завершити будівництво, незважаючи на заперечення влади Австралії.

Із початку війни Австралія надала Україні військову допомогу та ввела санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у травні Австралія запровадила нові санкції проти Росії через загарбницьку війну проти України. Під обмеження потрапила нафтова компанія «Роснефть», золотодобувна компанія та низка банків.

Теги: Австралія росія санкції безпека

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