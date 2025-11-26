Головна Скотч Життя
Названо найкращий ресторан у світі: де він розташований

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Ресторан La Monnaie de Paris отримав перемогу дев'ятий раз
фото: caesars.com

Паризький La Monnaie de Paris названо найкращим рестораном світу

Згідно з міжнародною гастрономічною класифікацією La Liste, паризький ресторан La Monnaie de Paris (майстерня шеф-повара Гі Савуа), розташований на лівому березі Сени, вдев'яте поспіль очолив рейтинг найкращих закладів світу. Про це пише «Главком» із посиланням на Actu.fr.

Ця перемога особливо примітна, оскільки ресторан зберіг лідерство, незважаючи на те, що у 2023 році втратив третю зірку в авторитетному гастрономічному довіднику Guide Michelin.

Президент-засновник La Liste Філіп Фор, коментуючи результати, порівнявши світ високої гастрономії з тенісом, де лідери зберігають свої позиції роками.

Французькі заклади продовжують домінувати у першій сотні (Top 100). Проте у загальному списку з 1000 закладів французькі кухарі поступилися пальмою першості японцям за кількістю представлених ресторанів. Звання «Відкриття року» рейтингу La Liste отримав ресторан Prévelle (Париж).

З нагоди десятиліття заснування престижного списку La Liste його експерти проаналізували загальні тенденції у гастрономічному світі. Висновки викликають занепокоєння. «За минуле десятиліття закрилося 16% ресторанів, включених раніше в Guide Michelin. Висока кухня сьогодні на роздоріжжі між розкішшю та розоренням», – зазначив Філіп Фор. Він додав, що сьогодні у світі гастрономії часто перевага віддається тому, який вигляд має страва на картинці у соцмережах, а не її смаковим якостям. Як відповідь на цю тенденцію намітилася інша хвиля – повернення до регіональної та локальної кухні.

Нагадаємо, власника популярної кав'ярні в Стамбулі було оштрафовано на значну суму – майже 38 тис. турецьких лір (близько $900) – після того, як його заклад виставив клієнту окремий рахунок за звичайний шматочок лимона до чаю. 

Теги: Париж рейтинг ресторан

