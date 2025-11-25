Південна Корея оголосила про історичний прорив у сфері експорту

Південна Корея збільшила експорт водоростей на 13,2%

Міністерство океанів та рибальства Південної Кореї оголосило про історичний прорив у сфері експорту: загальний обсяг поставок сушених морських водорослей (таких як норі, ваками та комбу) вперше подолав рубіж у $1 млрд. Цей значний успіх став можливим завдяки сталому та зростаючому міжнародному попиту на корейські морські продукти. Про це пише «Главком» із посиланням на hankyung.com.

Експорт морських водорослей збільшився на 13,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши позначки $1,02 млрд. Показник значно перевищує загальний обсяг експорту за 2024 рік ($997 млн) та показник 2023 року ($793 млн), демонструючи геометричний ріст.

Зростання попиту на корейські водорослі спостерігається на всіх основних міжнародних ринках. США закупили продукції на $220 млн, показавши зростання на 15,3% порівняно з минулим роком. США є найбільшим імпортером. Японія теж є активним покупцем, експорт досяг $210 млн, зі зростанням на 13,8%. Що стосується Китаю, то постачання склало $100 млн, продемонструвавши найшвидше зростання – 36,6%.

