«Метінвест» Ахметова увійшов до ТОП-5 компаній із найкращою репутацією в Україні

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Метінвест» від початку вторгнення погасив вже $670 млн боргових зобов’язань, з них понад $200 млн – у 2024 році
«Метінвест» Ахметова – у п’ятірці лідерів за репутаційним капіталом за версією «ТОП-100. Рейтинги найбільших»

Група «Метінвест» увійшла до п’ятірки компаній з найвищим рівнем репутації в Україні за версією видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та бізнес-порталу delo.ua. Рейтинг формували за підсумками діяльності компаній у 2025 році. 

«Метінвест» посів п’яте місце у рейтингу: експерти відзначили сильні корпоративні комунікації компанії, прозорі взаємини з кредиторами та послідовну роботу над зменшенням боргового навантаження. Адже, попри війну та втрати, «Метінвест» від початку вторгнення погасив вже $670 млн боргових зобов’язань, з них понад $200 млн – у 2024 році.

Окремо компанію відзначили за програми допомоги громадам, військовим та працівникам: за 2022–2024 роки на ці ініціативи «Метінвест» спрямував $258 млн.

Учасників аналізували за низкою критеріїв: репутаційний менеджмент, стійкість до інформаційних атак, лояльність споживачів, інвестиції в корпоративну соціальну відповідальність, сила бренду роботодавця, ефективність комунікацій і взаємодії з державними інституціями. До першої п’ятірки рейтингу також увійшли ДТЕК, «МакДональдс» в Україні, «Vodafone Україна» та МХП.

Як відомо, «Метінвест» уп’яте поспіль посів перше місце у рейтингу найбільших приватних компаній України за версією Forbes Ukraine. Видання назвало цю компанію «хребтом української економіки»: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. «Метінвест» також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти.

