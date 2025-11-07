Британський журнал назвав найкрасивіший маршрут для пішого туризму

Маршрут, що з'єднує Патару та Олімпос, визнаний найкращим у світі для хайкінгу

Лікійська стежка в Туреччині отримала міжнародне визнання від журналу Time Out

Британський журнал Time Out склав рейтинг 10 найкрасивіших пішохідних маршрутів світу, віддавши перше місце Лікійській стежці (Likya Yolu) в Туреччині. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Hurriyet.

У своїй оцінці Time Out описав Лікійську стежку як маршрут, що пролягає між античними руїнами, пропонує краєвиди на безкраї гори та милує око бірюзовими лагунами.

Маршрут, який починається в Анталії та простягається вздовж узбережжя Середземного моря, щороку приваблює туристів з усього світу завдяки своїй історичній спадщині та природним багатствам.

Стежка, яка колись з'єднувала стародавні міста Лікії, включає такі знакові зупинки, як: Патара, Ксантос, Олімпос, Каякей, Фарал’я, Бухта Кабак. Цей шлях є надзвичайно привабливим досвідом як для любителів історії, так і для поціновувачів природи.

Журнал Time Out назвав осінні місяці (вересень – листопад) найкращим часом для проходження маршруту. Зазначається, що прогулянки в цей період не лише пропонують переваги з погляду погодних умов, але й сприяють сталому туризму в регіоні.

Міжнародне визнання Лікійської стежки знову підкреслює культурну та природну спадщину Анталії та її потенціал для розвитку туризму протягом усіх чотирьох сезонів.

