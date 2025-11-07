Головна Світ Соціум
Британський журнал назвав найкрасивіший маршрут для пішого туризму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Британський журнал назвав найкрасивіший маршрут для пішого туризму
Маршрут, що з'єднує Патару та Олімпос, визнаний найкращим у світі для хайкінгу
фото із відкритих джерел

Лікійська стежка в Туреччині отримала міжнародне визнання від журналу Time Out

Британський журнал Time Out склав рейтинг 10 найкрасивіших пішохідних маршрутів світу, віддавши перше місце Лікійській стежці (Likya Yolu) в Туреччині. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Hurriyet.

У своїй оцінці Time Out описав Лікійську стежку як маршрут, що пролягає між античними руїнами, пропонує краєвиди на безкраї гори та милує око бірюзовими лагунами. 

Маршрут, який починається в Анталії та простягається вздовж узбережжя Середземного моря, щороку приваблює туристів з усього світу завдяки своїй історичній спадщині та природним багатствам.

Стежка, яка колись з'єднувала стародавні міста Лікії, включає такі знакові зупинки, як: Патара, Ксантос, Олімпос, Каякей, Фарал’я, Бухта Кабак. Цей шлях є надзвичайно привабливим досвідом як для любителів історії, так і для поціновувачів природи. 

Журнал Time Out назвав осінні місяці (вересень – листопад) найкращим часом для проходження маршруту. Зазначається, що прогулянки в цей період не лише пропонують переваги з погляду погодних умов, але й сприяють сталому туризму в регіоні.

Міжнародне визнання Лікійської стежки знову підкреслює культурну та природну спадщину Анталії та її потенціал для розвитку туризму протягом усіх чотирьох сезонів.

До слова, найпопулярніші місця Туреччини, а також найпопулярніші її музеї та міста розкрив Google Maps. Це було зроблено у рамках проєкту 20-річчя Google Maps – ним було проведено дослідження стародавніх міст, музеїв і парків країн світу, що найбільш відвідувані, і опубліковані списки. 

