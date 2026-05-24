«Розбирають, як гарячі пиріжки». Рієлтори підтверджують ажіотаж на найдешевше житло через держпрограми

Через житлові ваучери на ринку нерухомості зріс попит на житло економ-класу

Отримувачам компенсацій дедалі важче знайти квартиру без власної доплати

Програма житлових компенсацій «єВідновлення» суттєво вплинула на ринок нерухомості. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Джек-пот для продавців житла економ-класу. Як уряд розбудив спекулянтів».

Як розповіли «Главкому» учасники ринку нерухомості, наразі сформувався окремий сегмент продажів під житлові сертифікати. Через обмежений термін використання ваучерів, а саме 60 днів – попит на квартири різко зріс. «Люди просто масово кидаються на житло, а квартири розбирають, як гарячі пиріжки», – пояснив один з рієлторів.

Під програму підходить лише житло з уже оформленим правом власності, зазначає рієлтор. Йдеться про вторинний ринок або здані новобудови. Квартири у будинках, які ще не введені в експлуатацію, купити за ваучером неможливо.

Рієлтор також пояснив, що суми сертифікатів у багатьох випадках не вистачає на купівлю житла у великих містах. Ваучер покриває приблизно $44-45 тис., однак більшість покупців змушені доплачувати власні кошти.

Наприклад, у Львові квартири у придатному для проживання стані стартують від $50-60 тис., тоді як у новобудовах вартість однокімнатного житла може сягати $110 тис.

Окрім самої вартості квартири, покупці мають враховувати додаткові витрати. Йдеться про 1% держмита, 1% внеску до Пенсійного фонду, оплату нотаріуса та комісію агентства нерухомості, яка іноді сягає 5% вартості житла.

За оцінкою рієлтора, при купівлі квартири за $50 тис. додаткові витрати на оформлення можуть становити ще близько $4 тис.

Нагадаємо, 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».

На реалізацію цього етапу уряд виділив 6,6 млрд грн. Цих коштів достатньо, щоб на першому етапі забезпечити власним житлом приблизно 3 300 родин.

Черга на виплати формується автоматично – пріоритет надається тим, хто раніше подав заявку за датою і часом. Житловий ваучер діє протягом 5 років, гарантуючи фінансування в межах визначеної суми.

Процес максимально цифровізований і не потребує відвідування держустанов. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, отримають пуш-повідомлення у «Дії» про старт бронювання.

Необхідно подати запит на бронювання коштів безпосередньо у застосунку. Оператор програми («Укрпошта») протягом 5 робочих днів надсилає підтвердження про успішне бронювання за наявності фінансування.

Після підтвердження бронювання у людини є 60 днів, щоб укласти угоду. Якщо кошти не будуть використані в цей термін, вони автоматично повертаються в систему і переходять до наступного заявника в черзі.

Кошти можна спрямувати на:

купівлю готової квартири або приватного будинку;

інвестування в об’єкт незавершеного будівництва;

використання суми як першого внеску за програмою іпотеки «єОселя».

Цей інструмент покликаний дати можливість людям, які втратили все через окупацію, розпочати нове життя у власних оселях на підконтрольній Україні території.

Раніше «Главком» писав, що вже 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми «єВідновлення».