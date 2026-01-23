Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна ще має можливість відстрочити екомито СВАМ, необхідно активізувати переговори з Єврокомісією – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Україна ще має можливість відстрочити екомито СВАМ, необхідно активізувати переговори з Єврокомісією – експерт
Україна має законне право на відтермінування екомита СВАМ
фото: depositphotos.com

За нинішніх умов CBAM без послаблень знижує конкурентоспроможність українських виробників, насамперед у металургії

Попри формальну відмову Єврокомісії відтермінувати введення екомита CBAM для України, ми все ще маємо повне і законне право на таке відтермінування. Тож маємо активізувати переговори з Єврокомісією, щоб це право реалізувати, каже амбасадор українського бізнесу, економічний експерт Андрій Забловський.

«Профільні і великі бізнес-асоціації неодноразово зверталися до уряду та профільних міністерств з проханням ініціювати відтермінування. Були публічні обіцянки, що ведуться перемовини, і що таке відтермінування має бути. Але, як ми бачимо, його не сталося. Ми увійшли в цей рік, м’яко кажучи, з CBAM. Але ми увійшли й з іншими викликами для всієї промисловості. Поточна ситуація в енергетиці, яка характеризується як надзвичайний стан, сама про себе говорить», – зауважив експерт.

Втім, він висловив переконання, що Україна має законне право на відтермінування екомита, тож переговори з ЄС необхідно продовжувати – щоб переконати європейців застосувати для нас статтю про форс-мажор.

«Безумовно, в України досі є можливість переконувати колег з Європейської комісії в тому, що у нас форс-мажор, і ми можемо і маємо повне право претендувати на відтермінування. Особливо використовуючи ситуацію, яку ми маємо зараз з енергетикою – на треку, пов’язаному з переговорами, ми просто зобов’язані зробити або домогтися якогось перехідного періоду або принаймні пом’якшити ті умови, які зараз запроваджені», – наголосив експерт.

Забловський підкреслив, що йдеться не про відмову від кліматичної політики чи європейського зеленого курсу. Навпаки, Україна визнає правила гри на європейському ринку. Проте в нинішніх умовах застосування CBAM без послаблень суттєво знижує конкурентоспроможність українських виробників, насамперед у металургії та базових галузях, орієнтованих на експорт до ЄС.

Він також звернув увагу, що сам Євросоюз переглядає окремі елементи Green Deal, пом’якшуючи вимоги для власних виробників під тиском промисловців.

«Варіант виходу з ситуації, з точки зору нас як держави, тільки один – мають продовжитися перемовини, і ми маємо все-таки переконати ЄС дати нам відтермінування. І, я повторюся, у нас є аргументи для цього, абсолютно законні аргументи. У нас не просто форс-мажор, а й інші варіанти, щоб був або перехідний період для нас, або пом’якшення, або якась адаптована версія, яка б дозволила українському бізнесу дати конкурентоспроможність і можливість далі працювати на європейських ринках і інших ринках суміжних країн», – підкреслив експерт.

Забловський наголосив, що очікування відстрочки не може бути єдиною стратегією. Бізнесу вже зараз потрібно готуватися до CBAM: інвестувати в навчання, розуміння вимог, підготовку звітності та внутрішні процеси. Це, за його словами, необхідно не лише для відповідності регулюванню, а й для змістовних професійних дискусій із європейськими партнерами та галузевими стейкхолдерами.

Окрему роль у процесі він відводить бізнес-асоціаціям і міжнародним партнерствам. Українські компанії мають залучати до лобіювання своїх інтересів європейські бізнес-об’єднання та компанії, з якими вони співпрацюють, зокрема у форматі спільних інвестицій і промислової кооперації.

«CBAM це лише початок. Далі механізм поширюватиметься на інші сектори. Тому позиція України має бути жорсткою, аргументованою і системною. Відстрочка або пом’якшення CBAM для України сьогодні це не питання комфорту, а необхідна умова виживання економіки в умовах війни», – підсумував Андрій Забловський.

Раніше генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо заявив, що уряд України має активізувати переговори з Єврокомісією, та добитися для України відстрочки або перехідного періоду щодо застосування механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), оскільки його повноцінне запровадження під час війни може призвести до мільярдних втрат експорту.

Читайте також:

Теги: металургія експорт бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
Вчора, 20:54
Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати
Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати
17 сiчня, 13:45
Відтепер продавці та виробники товарів матимуть змогу переказувати валюту на рахунки фізосіб в іноземних банках
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
14 сiчня, 13:02
Вільні економічні зони: чому в Україні вони не спрацювали
Донбас після війни. Чи реальна ідея Трампа?
11 сiчня, 16:50
Туреччина ключовий партнер України у поставках сої на зовнішні ринки
Туреччина залишається ключовим ринком збуту української сої
6 сiчня, 09:27
Євген Головаха зазначив, що громадяни України вважають військових рушійною силою
Хто є рушійною силою України? Соціолог Головаха назвав найактивніших громадян
2 сiчня, 08:40
Європа закупила рекордно мало газу з РФ
Експорт російського газу до Європи скоротився майже вдвічі
30 грудня, 2025, 16:00
Стали відомі найбільші імпортери морепродуктів та прибутки Кремля
Нідерланди, Німеччина та Польща фінансують російський бюджет через імпорт риби
24 грудня, 2025, 10:54
Олександр Водовіз
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
23 грудня, 2025, 15:57

Економіка

Україна ще має можливість відстрочити екомито СВАМ, необхідно активізувати переговори з Єврокомісією – експерт
Україна ще має можливість відстрочити екомито СВАМ, необхідно активізувати переговори з Єврокомісією – експерт
Україна отримає зону вільної торгівлі зі США – Зеленський
Україна отримає зону вільної торгівлі зі США – Зеленський
Уряд спрямував понад 700 млн грн на відновлення критичної інфраструктури
Уряд спрямував понад 700 млн грн на відновлення критичної інфраструктури
Зараз ми боремось за кожний мегават – гендиректор ДТЕК для Financial Times
Зараз ми боремось за кожний мегават – гендиректор ДТЕК для Financial Times
«Метінвест» у 2025 році освоїв 11 нових видів продукції
«Метінвест» у 2025 році освоїв 11 нових видів продукції
Бізнес переплатив понад 200 млрд грн через імітацію реформ «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»
Бізнес переплатив понад 200 млрд грн через імітацію реформ «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua