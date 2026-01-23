Головна Країна Події в Україні
Кривий Ріг: врятовано понад 90 шахтарів, які застрягли під землею через знеструмлення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Внаслідок знеструмлення зупинилися дві шахти
фото: ДВГРЗ ДСНС України

Гірники однієї з шахт опинилися у пастці на горизонтах -1135 м, -865 м та -475 м

У Кривому Розі гірничі рятувальники підняли на поверхню працівників двох шахт, які опинилися заблокованими під землею через знеструмлення після російських обстрілів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та ДСНС, передає «Главком».

«У шахтах було заблоковано понад 90 шахтарів, на ранок гірничорятувальники завершили рятувальну операцію, яка тривала понад 10 годин. Слава Богу, всі шахтарі вже на поверхні», – зауважив Олександр Вілкул.

фото: ДВГРЗ ДСНС України

За даними ДСНС, 22 січня внаслідок атаки БпЛА була знеструмлена одна з шахт міста: гірники опинилися у пастці на горизонтах -1135 м, -865 м та -475 м. «Гірничорятувальники ухвалили складне, але єдине правильне рішення: виводити людей пішки через вертикальні та похилі виробки. У супроводі фахівців ДВГРЗ ДСНС працівники шахти подолали майже 7 км підземних виробок. Рятувальна операція тривала 6 год.», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, після опівночі, внаслідок ще одного знеструмлення зупинилася інша шахта, в якій перебувало 92 працівники. Там гірників підіймали на поверхню за принципом противаги шахтної кліті. Впоралися за чотири години.

Нагадаємо, 22 січня окупанти здійснили ракетний удар по Кривому Рогу. За попередньою інформацією, серед постраждалих є дитина.

