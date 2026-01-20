«Метінвест» у 2025 році освоїв 11 нових видів продукції

«Метінвест» також розробив та запустив у масове виробництво оборонні засоби для Сил Оборони

Попри повномасштабну війну, «Метінвест» Ахметова розширив лінійку продукції на 11 нових позицій

Металургійні підприємства Групи «Метінвест» у 2025 році налагодили виробництво 11 нових видів продукції, три з них – на комбінаті «Запоріжсталь». Загалом же, за понад десятиліття війни, групі вдалося освоїти 433 види нової продукції. Це дозволяє зберігати позиції на внутрішніх і зовнішніх ринках та підтримувати промисловий потенціал країни.

У 2025 році компанія запустила нові продукти в сегментах напівфабрикатів і сортового прокату (по чотири позиції), гарячекатаного рулонного та листового прокату (дві позиції), а також холоднокатаного прокату (одну позицію). Основний обсяг нової продукції випустили комбінати «Каметсталь» і «Запоріжсталь». Ще один продукт освоїв болгарський прокатний завод групи Promet Steel.

На «Каметсталі» налагодили виробництво чотирьох видів безперервнолитої заготовки для трубного прокату, а також арматурної сталі для ринків Польщі та Румунії, яка відповідає вимогам національних будівельних стандартів цих країн. Крім того, підприємство освоїло випуск молольних куль для гірничо-металургійної промисловості.

На «Запоріжсталі» у 2025 році розпочали виробництво нових типорозмірів гарячекатаного рулонного прокату та холоднокатаного прокату за європейськими стандартами. Ця продукція використовується в будівництві, машинобудуванні та для виготовлення металоконструкцій і фасадних систем.

У компанії підкреслюють, що розвиток продуктової лінійки під час війни є важливою частиною стратегії збереження промислової спроможності, робочих місць і валютної виручки, а також підготовкою до повоєнного відновлення економіки України.

Як відомо, «Метінвест» Ахметова також розробив та запустив у масове виробництво оборонні засоби для Сил Оборони. За роки війни компанія безоплатно передала бійцям 805 сталевих бункерів-криївок для захисту бійців, два підземні шпиталі класу NATO Role 2, перший підземний навчальний хаб для військових, 300 металевих антидронових екранів для Abrams, Bradley, Т-64/72, МТ-ЛБ, тритонний сталевий панцир для комплексу Patriot, «ловці Ланцетів», протимінні трали, багі та мінібастіони, та 150 тис. бронепластин.