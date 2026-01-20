Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Метінвест» у 2025 році освоїв 11 нових видів продукції

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест» у 2025 році освоїв 11 нових видів продукції
«Метінвест» також розробив та запустив у масове виробництво оборонні засоби для Сил Оборони
фото: metinvestholding.com

Попри повномасштабну війну, «Метінвест» Ахметова розширив лінійку продукції на 11 нових позицій

Металургійні підприємства Групи «Метінвест» у 2025 році налагодили виробництво 11 нових видів продукції, три з них – на комбінаті «Запоріжсталь». Загалом же, за понад десятиліття війни, групі вдалося освоїти 433 види нової продукції. Це дозволяє зберігати позиції на внутрішніх і зовнішніх ринках та підтримувати промисловий потенціал країни. 

У 2025 році компанія запустила нові продукти в сегментах напівфабрикатів і сортового прокату (по чотири позиції), гарячекатаного рулонного та листового прокату (дві позиції), а також холоднокатаного прокату (одну позицію). Основний обсяг нової продукції випустили комбінати «Каметсталь» і «Запоріжсталь». Ще один продукт освоїв болгарський прокатний завод групи Promet Steel.

На «Каметсталі» налагодили виробництво чотирьох видів безперервнолитої заготовки для трубного прокату, а також арматурної сталі для ринків Польщі та Румунії, яка відповідає вимогам національних будівельних стандартів цих країн. Крім того, підприємство освоїло випуск молольних куль для гірничо-металургійної промисловості.

На «Запоріжсталі» у 2025 році розпочали виробництво нових типорозмірів гарячекатаного рулонного прокату та холоднокатаного прокату за європейськими стандартами. Ця продукція використовується в будівництві, машинобудуванні та для виготовлення металоконструкцій і фасадних систем.

У компанії підкреслюють, що розвиток продуктової лінійки під час війни є важливою частиною стратегії збереження промислової спроможності, робочих місць і валютної виручки, а також підготовкою до повоєнного відновлення економіки України.

Як відомо, «Метінвест» Ахметова також розробив та запустив у масове виробництво оборонні засоби для Сил Оборони. За роки війни компанія безоплатно передала бійцям 805 сталевих бункерів-криївок для захисту бійців, два підземні шпиталі класу NATO Role 2, перший підземний навчальний хаб для військових, 300 металевих антидронових екранів для Abrams, Bradley, Т-64/72, МТ-ЛБ, тритонний сталевий панцир для комплексу Patriot, «ловці Ланцетів», протимінні трали, багі та мінібастіони, та 150 тис. бронепластин.

Читайте також:

Теги: завод металургія бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без фінансування декарбонізації Україна втратить свою промисловість - Центр екології та розвитку нових технологій
Без фінансування декарбонізації Україна втратить свою промисловість - Центр екології та розвитку нових технологій
15 сiчня, 11:52
Дрони атакували хімічний завод в Ставропольському краї
Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краї
15 сiчня, 02:36
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
14 сiчня, 11:23
«Запоріжсталь» призупинила виробництво через чергову російську атаку
«Запоріжсталь» призупинила виробництво через чергову російську атаку
8 сiчня, 15:12
Найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі
Названо середній термін роботи ФОПа в Україні
5 сiчня, 08:52
Припинення діяльності ФОП у IV кварталі 2025 року на 18% менше, ніж за аналогічний період 2024-го
Нових ФОПів більше, ніж закритих: що змінилося на ринку за останній квартал
30 грудня, 2025, 11:03
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
27 грудня, 2025, 00:05
У ресторанах Японії зріс попит на м'ясо ведмедів
Японські ресторани масово переходять на екзотичний вид м'яса
26 грудня, 2025, 14:49
Українські виробники молока втрачають позиції на узбецькому ринку
Україна майже зупинила експорт молочних продуктів до однієї країни: усе через РФ та Білорусь
25 грудня, 2025, 08:43

Економіка

«Метінвест» у 2025 році освоїв 11 нових видів продукції
«Метінвест» у 2025 році освоїв 11 нових видів продукції
Бізнес переплатив понад 200 млрд грн через імітацію реформ «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»
Бізнес переплатив понад 200 млрд грн через імітацію реформ «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»
Через СВАМ будемо втрачати мільярд доларів щороку: Асоціація видобувників попередила про ризики для експорту
Через СВАМ будемо втрачати мільярд доларів щороку: Асоціація видобувників попередила про ризики для експорту
Гендиректор «Метінвесту» назвав умови відновлення індустріальної потужності України
Гендиректор «Метінвесту» назвав умови відновлення індустріальної потужності України
Рекордні борги на балансуючому ринку блокують відновлення енергосистеми – експерт
Рекордні борги на балансуючому ринку блокують відновлення енергосистеми – експерт
Стало відомо, скільки українського зерна Росія вивезла з окупованих територій
Стало відомо, скільки українського зерна Росія вивезла з окупованих територій

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua