Черговий удар по промисловості: Асоціація видобувників закликала відкласти підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу

НАДПУ закликала уряд реструктурувати борги «Укренерго», і не підвищувати тариф на передачу електроенергії для бізнесу

Заплановане зростання тарифу НЕК «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію електроенергії може стати черговим ударом по промисловості, яка й без того перебуває у стані стагнації. Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак, коментуючи оприлюднений проєкт тарифів компанії.

За її словами, у країнах, які переживають воєнні або кризові періоди, держава навпаки підтримує бізнес, допомагаючи йому зберегти робочі місця та експортний потенціал. В Україні ж підприємства стикаються з протилежним: постійним зростанням тарифів і податковим навантаженням.

«Ми бачимо ланцюгову реакцію, від підвищення ставок земельного податку до зростання тарифів Укрзалізниці, а тепер і Укренерго. Це призводить до подорожчання всіх виробничих процесів, скорочення робочих місць і ризику втрати стратегічних галузей, зокрема гірничо-металургійного комплексу», – підкреслила вона.

За словами Оринчак, експорт металургійної продукції вже впав на 70%, виробництво сталі скоротилося на 30%, а залізорудної сировини – майже на 50%. Водночас добувна промисловість уперше за роки незалежності перестала бути одним із головних наповнювачів держбюджету.

Окрему критику у НАДПУ викликає структура тарифу НЕК «Укренерго»: Оринчак зазначила, що фонд оплати праці та соціальних витрат підприємства зріс на понад 20%, попри попереднє підвищення у серпні, а стаття «інші операційні витрати» зросла майже на 2 млрд грн (плюс 41%). Плюс, ще 5 млрд грн закладено на коригування витрат минулих років. Крім того, до нового тарифу включено 4 млрд грн на погашення боргів компанії у 2025 році.

«Усе це виглядає економічно невиправданим у період війни. Такі підходи погіршують конкурентоспроможність українських виробників, зривають контракти і ставлять під загрозу цілі ланцюги виробництва», – зауважила Оринчак.

Вона закликала державу та регулятора відкласти збільшення тарифу до завершення війни або хоча б реструктуризувати боргові зобов’язання «Укренерго», щоб уникнути різкого фінансового удару по підприємствах:

«Хоча б на період воєнного стану можна було б обмежитися виплатою відсотків без погашення основної суми кредитів», – впевнена Оринчак.

Вона наголосила, що без підтримки бізнесу неможливо говорити про сильну державу: саме бізнес створює робочі місця, наповнює бюджет і фінансує освіту та соціальну сферу. «Держава без бізнесу це аморфне поняття. Якщо знищити виробництво, не буде й самої держави, яку ми намагаємося відбудувати», – підсумувала вона.

Як відомо, НЕК Укренерго оприлюднило оновлені проекти тарифів на 2026 рік. Вони передбачають, що тариф на передачу має зрости до 848,52 грн/МВт·год (+24%), а тариф на диспетчеризацію – до 143,26 грн/МВт·год (+45%). У свою чергу, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали утриматися від підвищення, та провести міжнародний аудит Укренерго, адже розрахунки, які вона надала, містять суперечності.