Подробиці мирного плану Трампа щодо Гази: головне за ніч

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа

Білий дім представив план щодо припинення вогню у Газі, Нетаньягу підтримав його, президент Мадагаскару розпустив уряд після кривавих протестів, президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США.

Мирний план Трампа щодо Гази

Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації». Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.

Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, який надає йому додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення з боку США.

Указ дозволяє Мадуро розгорнути збройні сили, поліцію та цивільні оборонні підрозділи на всій території Венесуели, а також надавати військовим повноваження контролювати державні служби і нафтову промисловість.

Указ Мадуро надає йому повноваження на 90 днів, з можливістю продовження цього періоду ще на 90 днів відповідно до конституції Венесуели.

Президент Мадагаскару розпустив уряд після кривавих протестів

Президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна оголосив про розпуск уряду після масштабних протестів, що спалахнули через відключення води та електроенергії в країні. За інформацією ООН, в результаті заворушень загинули щонайменше 22 людини, а понад 100 отримали поранення.

Протести стали наймасштабнішими за останні роки на острові. Участь взяли переважно молоді люди.

Президент Радзуеліна вибачився за неефективність уряду та пообіцяв відновити діалог з молоддю. Водночас він пообіцяв заходи для підтримки бізнесу, який постраждав від мародерства під час заворушень.