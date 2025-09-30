Подробиці мирного плану Трампа щодо Гази: головне за ніч

Головна Країна Події в Україні
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Нетаньягу та Трамп провели спільну пресконференцію
фото: Reuters

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа

Білий дім представив план щодо припинення вогню у Газі, Нетаньягу підтримав його, президент Мадагаскару розпустив уряд після кривавих протестів, президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США.

Мирний план Трампа щодо Гази

Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації». Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.

Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, який надає йому додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення з боку США. 

Указ дозволяє Мадуро розгорнути збройні сили, поліцію та цивільні оборонні підрозділи на всій території Венесуели, а також надавати військовим повноваження контролювати державні служби і нафтову промисловість.

Указ Мадуро надає йому повноваження на 90 днів, з можливістю продовження цього періоду ще на 90 днів відповідно до конституції Венесуели.

Президент Мадагаскару розпустив уряд після кривавих протестів 

Президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна оголосив про розпуск уряду після масштабних протестів, що спалахнули через відключення води та електроенергії в країні. За інформацією ООН, в результаті заворушень загинули щонайменше 22 людини, а понад 100 отримали поранення.

Протести стали наймасштабнішими за останні роки на острові. Участь взяли переважно молоді люди.

Президент Радзуеліна вибачився за неефективність уряду та пообіцяв відновити діалог з молоддю. Водночас він пообіцяв заходи для підтримки бізнесу, який постраждав від мародерства під час заворушень.

Загалом внаслідок удару загинуло 4 людини, серед яких, на жаль, одна дитина
Аварійно-рятувальні роботи у Києві завершено: відома остаточна кількість жертв і постраждалих
28 вересня, 19:51
Обіцяний раніше Ізраїлем комплекс протиповітряної оборони Patriot вже цілий місяць задіяний в Україні для посилення сил ППО
Зеленський: В Україні вже місяць працює Patriot з Ізраїлю
27 вересня, 17:19
Франція намагається зекономити кошти на колишніх чиновників
Франція скасує привілеї для колишніх урядовців
16 вересня, 20:50
Рубіо в приватних розмовах зазначив, що не заперечує проти анексії Західного берега
Рубіо обговорить з Нетаньягу можливу анексію Західного берега
14 вересня, 03:41
Трамп відзначить пам'ять Чарлі Кірка: що відомо про посмертну нагороду
Трамп відзначить пам'ять Чарлі Кірка: що відомо про посмертну нагороду
11 вересня, 21:06
Абсолютно безрозсудні дії російського уряду є частиною довгої серії провокацій - канцлер Німеччини
Мерц розповів, навіщо Путін атакував Польщу
11 вересня, 09:52
Прем'єр-міністр Дональд Туск на позачерговому засіданні уряду
Туск розпочав позачергове засідання уряду Польщі: перші заяви
10 вересня, 10:08
Раніше Трамп у своєму дописі він назвав вбивство Ірини «жахливим»
Трамп: Вбивством українки в США зайнялося ФБР
10 вересня, 00:44
Через атаку пошкоджено будівлю Сумської ОДА
Росіяни вгатили по центру Сум: є потерпілі
7 вересня, 15:36

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2025
Подробиці мирного плану Трампа щодо Гази: головне за ніч
Подробиці мирного плану Трампа щодо Гази: головне за ніч
Росія повертається до старих методів контролю за інформацією – ISW
Росія повертається до старих методів контролю за інформацією – ISW
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState
Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
