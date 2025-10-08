Головна Гроші Бізнес
В Україні за девʼять місяців відкрилося більше юридичних компаній, ніж за весь 2024 рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Україні за девʼять місяців відкрилося більше юридичних компаній, ніж за весь 2024 рік
Юридичний бізнес концентрується у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині
фото з відкритих джерел

Реєстрацій юридичних бізнесів удвічі більше, ніж припинених

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічується 45 042 зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Нових реєстрацій юридичних бізнесів удвічі більше, ніж припинених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouСontrol.

За словами аналітиків, навіть у 2022 році кількість зареєстрованих бізнесів у сфері права перевищила число припинених. У 2023–2024 рр. спостерігалося відновлення темпів реєстрації нових компаній і ФОП, а за неповні перші три квартали 2025 року загальна кількість зросла до 45 тис. Це на 3,5% більше, ніж було на початку року.

Динаміка відкриттів юридичних компаній та ФОПів з основним видом економічної діяльності у сфері права
Динаміка відкриттів юридичних компаній та ФОПів з основним видом економічної діяльності у сфері права
інфографіка: YouControl

Згідно з дослідженням, чистий приріст ФОПів у 2025 році – найменший за пʼять років. Через хвилю припинень на початку року, попри сильний третій квартал, підсумковий баланс у ФОП наразі найменший за 2021–2025 рр.

Юридичний бізнес концентрується у столиці. Київ станом на початок жовтня налічує 9,8 тис. юридичних компаній – це 44% від їх загальної кількості по країні. У сегменті ФОП частка столиці менша (28% або 6,3 тис. приватних юристів), але сумарно шість найбільших регіонів (Київ та область, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Львівщина) сконцентрували понад 60% усіх ФОПів.

Регіональний розподіл
Регіональний розподіл
інфографіка: YouControl

Рік до року частка жінок в юридичній галузі хоч поволі, але зростає. Серед ФОП 43% становлять жінки (проти 38% до повномасштабної війни), а серед засновників юридичних фірм – близько 31% (було 30% у 2021 році).

Нагадаємо, щорічно в Україні День юриста святкується 8 жовтня. День юриста України – професійне свято, встановлене указом президента Леоніда Кучми 16 вересня 1997 року, об'єднує юристів різних сфер діяльності, які стоять на захисті прав і свобод українців. Дату свята обрано невипадково – вважається, що саме цього дня у 1016 році Володимир Мономах і Ярослав Мудрий видали першу збірку законів Київської Русі під назвою «Руська правда».

