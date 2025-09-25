Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування

Є ризик втратити безпеку та стабільність: ФРУ закликала нардепів фінансувати пасажирські перевезення Укрзалізниці з держбюджету

Федерація роботодавців України звернулась до голови Верховної Ради, голів депутатських фракцій і груп, та голови Бюджетного комітету ВРУ з закликом включити у Держбюджет на 2026 рік видатки, які забезпечать безперебійні пасажирські перевезення та покриття потреб Сил Оборони України. Якщо цього не буде зроблено, існує ризик втратити безпеку та соціальну стабільність у регіонах.

«Федерація роботодавців України закликає парламент передбачити у бюджеті 22 млрд грн на покриття збитків від пасажирських перевезень та витрат, пов’язаних із забезпеченням потреб Сил Оборони України. Укрзалізниця – це більше, ніж транспортна компанія. Вона є артерією оборони, яка щодня перевозить військову техніку, пальне, боєприпаси та особовий склад ЗСУ. Одночасно вона виконує соціальну функцію, яку на УЗ переклала держава – забезпечуючи доступний транспорт для мільйонів українців у всіх регіонах країни. Ця діяльність не приносить прибутку, але є життєво необхідною для громадян та держави», - наголосили у Федерації.

Там нагадали, що у 2024 році залізниця спрямувала 18 млрд грн прибутку від вантажних перевезень на покриття збитків від інших сегментів діяльності. У 2025 році різниця між доходами та витратами АТ «Укрзалізниця» для надання населенню послуги з перевезення залізничним транспортом сягне вже понад 22 млрд грн – при цьому пасажирський сегмент покриває лише 40% витрат, а мільярдні збитки лише зростають із року в рік.

«63% інфраструктури УЗ є збитковою, але саме ця інфраструктура забезпечує перевезення пасажирів та є необхідною для Сил Оборони України. У травні 2025 року уряд виділив 4,3 млрд грн на підтримку перевезень. Це був важливий крок, але разове рішення не рятує ситуацію. Потрібен передбачуваний механізм щорічного фінансування з державного бюджету», – підкреслили у ФРУ.

Водночас там зауважили, що Укрзалізниця вже не в змозі фінансувати пасажирські перевезення за рахунок промисловості й експорту, тому відсутність державної підтримки для компанії означатиме відсутність першочергового відновлення інфраструктури та падіння конкурентоспроможності, а для України - загрозу для обороноздатності та соціальної стабільності.

«Ми закликаємо депутатів підтримати пропозиції ФРУ та закласти у Держбюджет-2026 відповідне фінансування пасажирських перевезень у розмірі 22 млрд грн. Це не витрати, а інвестиція у безпеку, економіку та єдність країни», – резюмували у ФРУ.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для «Укрзалізниці» за збиткові пасажирські перевезення. У ЄБА підкреслили, що нинішня модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.