Українські підприємства стикаються з браком персоналу через мобілізацію та міграцію – НБУ

Раніше уряд запропонував схему, яка передбачала б бронювання робітників за зарплату у понад 35 тис. грн

Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочується

Все більше українських підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу, а кількість тих, хто шукає роботу, згідно з кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочується. Про це йдеться у Макроекономічному огляді Нацбанку.

«Зростання кількості нових вакансій на сайтах пошуку роботи свідчить про стійкий попит на робочу силу на початку 2024 року. Водночас, згідно з опитуваннями бізнесу, все більше підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу. Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочувалася», – йдеться в документі.

Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію. Адже кількість мігрантів за межами України з початку 2024 року станом на 14 березня, за даними ООН, збільшилася на майже 150 тис. (або 2%) до 6,5 млн осіб, вказують у регуляторі.

Нагадаємо, раніше уряд запропонував схему, яка передбачала б бронювання робітників за зарплату у понад 35 тис. грн. Але ця ідея зустріла опір суспільства та хвилю критики, після чого її знали з розгляду як таку, що пропагує ідею «війни для бідних».

Натомість у ВР придумали схему бронювання за 20 тисяч на місяць – що фактично так само є «податком на боягузтво», і викликає критику у суспільстві.