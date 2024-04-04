Головна Новини
search button user button menu button

У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Зловмисники вимагали гроші з представників малого бізнесу
фото прес-служба Служби безпеки України

Рекетири планували розширити свій злочинний вплив і обкласти «даниною» більшу частину малого бізнесу.

Служба безпеки і Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців прифронтового Дніпра.

Зазначається, що зловмисники вимагали гроші з представників малого бізнесу. Для цього провокували конфліктні ситуації або вигадували штучні борги, а потім виставляли «рахунок» потерпілим.

У разі відмови – рекетири викрадали своїх жертв та відвозили до підвалу, який був переобладнаний під катівню.
Там людей прив’язували до стільця та періодично били, погрожуючи фізичною розправою над потерпілими та їхніми родинами.

Організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців прифронтового Дніпра
Організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців прифронтового Дніпра
фото прес-служба Служби безпеки України

Співробітники СБУ задокументували факт «вибивання» грошей з місцевого ІТ-підприємця.

Зловмисники вимагали кошти як «компенсацію» за нереалізований бізнес-проєкт, в який фігуранти нібито вкладали гроші.

За даними слідства, рекетири вивезли айтішника із зав’язаними очима до підвального приміщення, де застосовували до нього тортури.

У результаті він погодився заплатити і відправив частину суми у криптовалюті. Щоб сплатити «залишок», він мав звернутися по допомогу до своїх родичів.

Утримуючи підприємця у власному авто, фігуранти возили його по адресах близьких допоки він не зібрав усю суму.

За даними слідства, рекетири планували розширити свій злочинний вплив і обкласти «даниною» більшу частину малого бізнесу.

Правоохоронці заблокували протиправні наміри угруповання та затримали організатора і його спільника.

За даними слідства, ними виявились представники місцевого криміналітету, які раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини.

Під час обшуків в оселях зловмисників вилучено зброю та боєприпаси. Також виявлено велику суму готівки та мобільні телефони з відеодоказами знущань над потерпілими.

4 фото
На весь екран

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
  • ст. 189 (вимагання);
  • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Тривають оперативні та слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання. Також перевіряється інформація щодо інших фактів злочинної діяльності. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 

Читайте також: Планували підрив залізничних ешелонів ЗСУ: на Харківщині затримано брата з сестрою

Раніше рповідомлялося, на Вінниччині Служба безпеки України затримала місцевого хакера, який за допомогою комп’ютерних програм створив фейкове «відеозвернення» одного з колишніх високопосадовців ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

Хакер поширив відео у соцмережі TikTok. У цьому «виступі» лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень на вулицях столиці.

Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві та інших регіонах нашої держави.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Теги: СБУ гроші бізнес викрадення боєприпаси поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спочатку – необхідно закрити «схеми», а потім підвищувати податки
Де брати гроші? Кілька порад для тих, хто планує збільшувати податки
6 березня, 18:01
Дрон, який атакував російський НПЗ у Татарстані
Поки США вагаються, Україна б'є по НПЗ ворога
2 квiтня, 16:45
Після підтвердження від МВС підприємців, які хочуть виготовляти номерні знаки, приєднають до Реєстру суб'єктів господарювання
МВС дозволило бізнесу виробляти номерні знаки для автомобілів
6 березня, 16:43
Конгрес може розглянути допомогу Україні і конфіскацію активів РФ одним пакетом
Конгрес може розглянути допомогу Україні і конфіскацію активів РФ одним пакетом
16 березня, 23:30
Рішення про прийом карток «Мир» банки інших держав ухвалюють самостійно
Банки Вірменії припинять обслуговування російських карток
19 березня, 10:02
Безпосередньо на державному кордоні затримали громадянина Угорщини, який переправляв до країн ЄС 27-річну українку
Продавав українок до Азії у сексуальне рабство: правоохоронці затримали іноземця
19 березня, 16:44
Вартість Trump Media & Technology Group становить близько $7,5 мільярда, попри падіння акцій
Минулоріч медіабізнес Трампа втратив $58 мільйонів – Bloomberg
1 квiтня, 22:25
Перевірка реставрації Братського монастиря: на Києво-Могилянську академію накладено штраф
Перевірка реставрації Братського монастиря: на Києво-Могилянську академію накладено штраф
26 березня, 13:06
Німеччина продовжує виплачувати допомогу українцям
Стало відомо, скільки витрачає Німеччина на українських біженців
2 квiтня, 09:47

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
79K
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
22K
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
12K
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
11K
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас
8973
Чехія порахувала, скільки грошей приносять українські біженці до скарбниці

Новини

«Сталевий фронт» Ахметова надав засоби РЕБ для евакуації людей з-під Авдіївки
Сьогодні, 15:27
У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Сьогодні, 14:05
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
Сьогодні, 13:42
СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Вчора, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Вчора, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Вчора, 15:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua