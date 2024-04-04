У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)

Рекетири планували розширити свій злочинний вплив і обкласти «даниною» більшу частину малого бізнесу.

Служба безпеки і Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців прифронтового Дніпра.

Зазначається, що зловмисники вимагали гроші з представників малого бізнесу. Для цього провокували конфліктні ситуації або вигадували штучні борги, а потім виставляли «рахунок» потерпілим.

У разі відмови – рекетири викрадали своїх жертв та відвозили до підвалу, який був переобладнаний під катівню.

Там людей прив’язували до стільця та періодично били, погрожуючи фізичною розправою над потерпілими та їхніми родинами.

Організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців прифронтового Дніпра фото прес-служба Служби безпеки України

Співробітники СБУ задокументували факт «вибивання» грошей з місцевого ІТ-підприємця.

Зловмисники вимагали кошти як «компенсацію» за нереалізований бізнес-проєкт, в який фігуранти нібито вкладали гроші.

За даними слідства, рекетири вивезли айтішника із зав’язаними очима до підвального приміщення, де застосовували до нього тортури.

У результаті він погодився заплатити і відправив частину суми у криптовалюті. Щоб сплатити «залишок», він мав звернутися по допомогу до своїх родичів.

Утримуючи підприємця у власному авто, фігуранти возили його по адресах близьких допоки він не зібрав усю суму.

За даними слідства, рекетири планували розширити свій злочинний вплив і обкласти «даниною» більшу частину малого бізнесу.

Правоохоронці заблокували протиправні наміри угруповання та затримали організатора і його спільника.

За даними слідства, ними виявились представники місцевого криміналітету, які раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини.

Під час обшуків в оселях зловмисників вилучено зброю та боєприпаси. Також виявлено велику суму готівки та мобільні телефони з відеодоказами знущань над потерпілими.

4 фото На весь екран







Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ст. 189 (вимагання);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Тривають оперативні та слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання. Також перевіряється інформація щодо інших фактів злочинної діяльності. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше рповідомлялося, на Вінниччині Служба безпеки України затримала місцевого хакера, який за допомогою комп’ютерних програм створив фейкове «відеозвернення» одного з колишніх високопосадовців ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

Хакер поширив відео у соцмережі TikTok. У цьому «виступі» лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень на вулицях столиці.

Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві та інших регіонах нашої держави.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.