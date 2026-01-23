Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати
Додаткові 20 тис. грн до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та «Укрзалізниці»
фото: Юлія Свириденко

Перші виплати за січень надійдуть в лютому

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники отримуватимуть від держави 20 тис. грн до зарплати. Це частина урядового пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Додаткові 20 тис. грн до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та «Укрзалізниці», які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів», – зазначила вона.

За словами премʼєрки, кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому.

«Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили та час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через Дію чи смс», – каже він.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, кожен робітник, який бере участь в аварійно-відновлювальних роботах, отримає за січень, лютий і березень доплату у 20 тис. грн.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. У Києві станом на 18:00 23 січня без опалення залишаються ще 1,2 тис. багатоповерхівок. Їх підключають до тепла вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Кабмін енергетика соцвиплати Юлія Свириденко відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
28 грудня, 2025, 06:59
У більшості областей України спостерігаються несприятливі погодні умови
Негода в Україні: уряд рекомендував перевести навчання на дистанційне
8 сiчня, 20:41
Посадовця було звільнено за угодою сторін
Кабмін звільнив очільника Держгеонадр
8 сiчня, 16:39
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
10 сiчня, 11:15
Столиця уклала меморандум з урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу
Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини
20 сiчня, 19:15
Звільнені з російського полону цивільні отримуватимуть разову допомогу: скільки
Звільнені з російського полону цивільні отримуватимуть разову допомогу: скільки
26 грудня, 2025, 12:19
Як будуть вимикати світло 3 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 3 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
2 сiчня, 18:05
Анка Фельдгузен з липня 2019 року по липень 2023 року була послом Німеччини в Україні
Уряд призначив нового бізнес-омбудсмена
8 сiчня, 12:00
Партнери України в форматі G7+ визначили пріоритети енергетичної допомоги
Партнери у форматі G7+ узгодили підтримку енергетики України
Сьогодні, 18:40

Особисті фінанси

Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати
Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати
Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
Що відбувається на ринку пального в Україні та чи достатньо запасів? Відповідь Міненерго
Що відбувається на ринку пального в Україні та чи достатньо запасів? Відповідь Міненерго
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд транспортом: як скористатися
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд транспортом: як скористатися
«Зимова тисяча». Свириденко розповіла, на що українці найчастіше витрачають кошти
«Зимова тисяча». Свириденко розповіла, на що українці найчастіше витрачають кошти
Невиплата зарплат: у яких сферах бізнесу найбільше боргів
Невиплата зарплат: у яких сферах бізнесу найбільше боргів

Новини

Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Сьогодні, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Сьогодні, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua