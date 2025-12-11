Окупанти атакували об’єкт енергетики на Одещині

Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО

Вночі російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками, під ударом цивільна, енергетичні та транспортна інфраструктури регіону. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує «Главком».

Повідомляється, що більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики.

«Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками», - йдеться в повідомленні.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Кременчук балістичними ракетами та ударними безпілотниками. За словами очільника Полтавської ОВА, під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти.