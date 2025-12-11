Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували об'єкт енергетики на Одещині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Наслди нічної атаки ворога на Одещині
фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА/Telegram

Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО

Вночі російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками, під ударом цивільна, енергетичні та транспортна інфраструктури регіону. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує «Главком».  

Повідомляється, що більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики.

«Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками», - йдеться в повідомленні.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Кременчук балістичними ракетами та ударними безпілотниками. За словами очільника Полтавської ОВА, під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти.

Теги: Одещина обстріл енергетика війна

