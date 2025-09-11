Головна Гроші Бізнес
ДТЕК з американцями побудував найбільший павербенк в Україні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
ДТЕК з американцями побудував найбільший павербенк в Україні
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

Енергетичний холдинг Ахметова спільно з американською американською компанією Fluence побудували найбільший в Україні павербанк на 200 МВт

Група ДТЕК Ріната Ахметова ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії, створених у партнерстві з американською компанією Fluence. Як повідомляє ДТЕК, до мережі підключено 6 нових об’єктів різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях.

Загалом система зможе зберігати 400 МВт·год електроенергії, достатньої для забезпечення електроенергією 600 000 українських домівок протягом двох годин.

Робота нових систем підвищить безпеку електропостачання, знизить ризики відключень та аварій, особливо в умовах руйнування маневрової генерації.

Будівництво об’єктів тривало півроку – з березня по серпень 2025 року, що значно швидше за стандартні терміни реалізації таких проектів. Це було обумовлено необхідністю завершити всі роботи до початку осінньо-зимового періоду.

Загальні інвестиції ДТЕК в будівництво становили 125 млн євро.

«Це історичний крок для української енергосистеми, що визначатиме її розвиток на роки вперед. Ми реалізували його разом із Fluence – світовим лідером у сфері зберігання енергії. У співпраці з американськими партнерами ми інтегруємо найсучасніші технології, щоб зробити енергосистему України надійнішою та стійкішою», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Системи зберігання підвищать стабільність та надійність енергосистеми. Вони сприятимуть розвитку «зеленої» енергетики та децентралізації енергосистеми України.

«В умовах масованих атак на українську енергосистему, роль систем накопичення енергії стала такою ж фундаментальною, як і сама генерація. Вдячна Групі ДТЕК за проактивність у цьому питанні та американським партнерам з Fluence за передові технології, завдяки яким кожен новий мегават накопичення працює як щит для всієї енергосистеми. Це означає більше безпеки для українців і менше ризиків аварійних відключень», – сказала Міністр енергетики Світлана Гринчук.

Постачальником обладнання виступила американська компанія Fluence, яка є одним з лідерів в даному сегменті ринку.

«Для нас честь співпрацювати з ДТЕК над цим знаковим проєктом зі зберігання енергії. Надзвичайна рішучість та ефективність, які продемонстрував ДТЕК у реалізації цього проєкту, справді надихають», – прокоментував генеральний директор Fluence Джуліан Небред.

