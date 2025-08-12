Будівництво житла для військових: посадовець Міноборони впіймався на хабарі

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки

Т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Про це, як пише «Главком», повідомили в НАБУ.

За даними слідства, посадовець запропонував столичному забудовнику забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.

Для реалізації плану він залучив інших осіб, а свої «послуги» оцінив у 1,3 млн дол. США.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:

100 тис. дол. США — після початку конкурсу;

400 тис. дол. США — за підписання договору на будівництво;

800 тис. дол. США — після завершення першої черги будівництва.

Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. США та надав перший транш.

У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишній директор одного з департаментів Міноборони та керівник розікрали понад 33 млн грн під час придбання великокаліберних гвинтівок для ЗСУ.

«Главком» писав, що очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони привласнив 5,4 млн грн, які призначалися для ремонту бронетехніки ЗСУ.