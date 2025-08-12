Головна Київ Новини
search button user button menu button

Будівництво житла для військових: посадовець Міноборони впіймався на хабарі

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Будівництво житла для військових: посадовець Міноборони впіймався на хабарі
Посадовець оборонного відомства захотів отримати $1,3 млн від забудовника
фото з відкритих джерел

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки

Т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Про це, як пише «Главком», повідомили в НАБУ.

За даними слідства, посадовець запропонував столичному забудовнику забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.

Для реалізації плану він залучив інших осіб, а свої «послуги» оцінив у 1,3 млн дол. США.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:

100 тис. дол. США — після початку конкурсу;
400 тис. дол. США — за підписання договору на будівництво;
800 тис. дол. США — після завершення першої черги будівництва.

Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. США та надав перший транш.

У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишній директор одного з департаментів Міноборони та керівник розікрали понад 33 млн грн під час придбання великокаліберних гвинтівок для ЗСУ.

«Главком» писав, що очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони привласнив 5,4 млн грн, які призначалися для ремонту бронетехніки ЗСУ.

Теги: НАБУ Міноборони хабар будівництво житло корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оренда житла у Стамбулі стає не по кишені місцевим мешканцям
Стамбул встановив світовий рекорд зі зростання цін на оренду житла
17 липня, 12:14
Ексзаступник Єрмака займався в оборонному відомстві медіа та комунікаціями
Екскуратор «Великого будівництва» втратив посаду в Міноборони
23 липня, 15:16
Кривонос: дві незалежні інституції – НАБУ і САП фактично повністю переводяться в залежний режим
Директор НАБУ закликає Зеленського ветувати закон, який обмежує повноваження антикорупційних органів
22 липня, 14:17
За повернення незалежності НАБУ і САП можна буде голосувати вже завтра
У Раді зареєстровано законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП
24 липня, 11:43
Новий законопроєкт про НАБУ та прощання з командиром «Люті». Головне за 24 липня
Новий законопроєкт про НАБУ та прощання з командиром «Люті». Головне за 24 липня
24 липня, 21:00
Тимошенко, яка голосувала за скандальний закон №12414, висунула нову ініціативу
Хто має обирати керівників антикорупційних органів? «Батьківщина» зареєструвала законопроєкт
29 липня, 12:48
Зеленський назвав «абсолютно аморальними» викриті НАБУ і САП махінації на закупівлях РЕБ та FPV-дронів
Зеленський очікує справедливих покарань за викриті НАБУ і САП «абсолютно аморальні» махінації
2 серпня, 21:31
Неправомірну вигоду представники місцевої влади отримували у декілька траншів
Прикарпаття: на хабарі затримано депутата та голову ОТГ
7 серпня, 09:09
НАБУ ініціювало обшуки у болгарських торгівців зброєю
Україна ініціювала масштабні обшуки у болгарських торгівців зброєю (фото)
Сьогодні, 18:21

Новини

Будівництво житла для військових: посадовець Міноборони впіймався на хабарі
Будівництво житла для військових: посадовець Міноборони впіймався на хабарі
Прокуратура повторно через суд вимагає відсторонити мера Вишгорода від посади
Прокуратура повторно через суд вимагає відсторонити мера Вишгорода від посади
Київ звільняється від покинутих авто: у яких районах роботи майже завершено
Київ звільняється від покинутих авто: у яких районах роботи майже завершено
Замість «Мінської» – «Погоня». Зареєстровано петицію про перейменування станцій метро у Києві
Замість «Мінської» – «Погоня». Зареєстровано петицію про перейменування станцій метро у Києві
Ремонт мосту через Десенку у Києві: як працюватиме реверсивний рух
Ремонт мосту через Десенку у Києві: як працюватиме реверсивний рух
Київська митниця передала Львівському музею унікальні хрестики періоду Київської Русі
Київська митниця передала Львівському музею унікальні хрестики періоду Київської Русі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
13K
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків
7582
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні
5662
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
3204
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua