Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США можуть стати лідером «водневої» енергетики завдяки відкриттю в Техасі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
США можуть стати лідером «водневої» енергетики завдяки відкриттю в Техасі
У Техасі відкрили підземне родовище «білого» водню
фото із відкритих джерел

У США знайшли природний водень, що може замінити викопне паливо

Американський штат Техас опинився в центрі уваги завдяки новому відкриттю: під безлюдними землями були знайдені значні поклади природного водню, який може стати проривом для відновлюваної енергетики. Про це пише «Главком» із посиланням на на ecoportal.net.

Проєкт Nemaha, що належить компанії HyTerra і охоплює понад 291 кв. км, вже дав перші результати. Під час буріння кількох свердловин було виявлено зразки природного водню та гелію. Цей так званий «білий» водень відрізняється низькою собівартістю та мінімальними викидами вуглецю, оскільки його отримання відбувається природним шляхом – завдяки взаємодії підземних вод із залізовмісними породами.

За оцінками HyTerra, цей ресурс здатен допомогти зменшити залежність США від викопного палива та дати новий поштовх для декарбонізації в таких сферах, як енергетика, транспорт, будівництво та сільське господарство. На додаток, у Техасі вже реалізується ще один масштабний проєкт – Hydrogen City, який планує щорічно виробляти 280 тис. тонн «зеленого» водню за допомогою сонячної та вітрової енергії.

Експерти вважають, що ці ініціативи можуть не лише знизити викиди в США, а й вивести країну у світові лідери відновлюваної енергетики.

Раніше під дном озера Солтон-Сі в Південній Каліфорнії було підтверджено наявність одного з найбільших у світі родовищ літію, який називають «білим золотом». За оцінками, вартість цього родовища становить $540 млрд. Дослідження, проведене Університетом Каліфорнії в Ріверсайді за фінансової підтримки Міністерства енергетики США, показало, що запасів літію тут достатньо для виробництва акумуляторів для 382 млн електромобілів.

Читайте також:

Теги: енергетика США будівництво водень

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комітет зобов'язав Гілларі Клінтон з'явитися для давання свідчень 9 жовтня, а Білла Клінтона – 14 жовтня
Клінтони свідчитимуть у справі Епштейна
5 серпня, 18:50
За словами міністра, основні надходження очікуються від підвищених тарифів на напівпровідники та фармацевтичну продукцію
Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит
7 серпня, 19:40
Трамп може скасувати американські санкції проти російської авіаційної галузі
Трамп готовий запропонувати Путіну доступ до ресурсів Аляски в обмін на мир – The Telegraph
13 серпня, 22:16
Розмова між президентами відбулася після переговорів Трампа з російським диктатором
Зеленський зустрінеться з Трампом: названо дату
16 серпня, 10:48
Політики обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості України й США
Президент розповів деталі переговорів зі спецпредставником Трампа
18 серпня, 17:23
Аляска готується до історичної зустрічі на своїй землі
Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна
14 серпня, 12:15
Прес-секретарка Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила легітимність облікового запису
Білий дім тепер у TikTok: перші відео отримали хвилю критики
20 серпня, 13:10
Базаров перейшов на роботу в Курську область у лютому 2025 року
Російські силовики затримали заступника губернатора Курщини
25 серпня, 11:09
Зеленський анонсував зустріч представників США й України
Зеленський анонсував зустріч представників США й України
25 серпня, 16:59

Економіка

США можуть стати лідером «водневої» енергетики завдяки відкриттю в Техасі
США можуть стати лідером «водневої» енергетики завдяки відкриттю в Техасі
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції
ЄС обговорює запровадження вторинних санкцій проти Росії
ЄС обговорює запровадження вторинних санкцій проти Росії
Іноземні компанії профінансували зарплати мільйона російських солдатів – Newsweek
Іноземні компанії профінансували зарплати мільйона російських солдатів – Newsweek
США послабили обмеження на імпорт російських алмазів
США послабили обмеження на імпорт російських алмазів
Мита Трампа суттєво знизять доходи Індії від російської нафти – Reuters
Мита Трампа суттєво знизять доходи Індії від російської нафти – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
5357
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5183
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2199
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1898
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua