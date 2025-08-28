США можуть стати лідером «водневої» енергетики завдяки відкриттю в Техасі

У США знайшли природний водень, що може замінити викопне паливо

Американський штат Техас опинився в центрі уваги завдяки новому відкриттю: під безлюдними землями були знайдені значні поклади природного водню, який може стати проривом для відновлюваної енергетики. Про це пише «Главком» із посиланням на на ecoportal.net.

Проєкт Nemaha, що належить компанії HyTerra і охоплює понад 291 кв. км, вже дав перші результати. Під час буріння кількох свердловин було виявлено зразки природного водню та гелію. Цей так званий «білий» водень відрізняється низькою собівартістю та мінімальними викидами вуглецю, оскільки його отримання відбувається природним шляхом – завдяки взаємодії підземних вод із залізовмісними породами.

За оцінками HyTerra, цей ресурс здатен допомогти зменшити залежність США від викопного палива та дати новий поштовх для декарбонізації в таких сферах, як енергетика, транспорт, будівництво та сільське господарство. На додаток, у Техасі вже реалізується ще один масштабний проєкт – Hydrogen City, який планує щорічно виробляти 280 тис. тонн «зеленого» водню за допомогою сонячної та вітрової енергії.

Експерти вважають, що ці ініціативи можуть не лише знизити викиди в США, а й вивести країну у світові лідери відновлюваної енергетики.

Раніше під дном озера Солтон-Сі в Південній Каліфорнії було підтверджено наявність одного з найбільших у світі родовищ літію, який називають «білим золотом». За оцінками, вартість цього родовища становить $540 млрд. Дослідження, проведене Університетом Каліфорнії в Ріверсайді за фінансової підтримки Міністерства енергетики США, показало, що запасів літію тут достатньо для виробництва акумуляторів для 382 млн електромобілів.