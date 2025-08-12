Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську

Косаківський висловив сподівання, що міська влада стане на бік мешканців, а не «злобудовників»

Перший міський голова Києва Леонід Косаківський розкритикував міську владу та особисто Віталія Кличка через ситуацію навколо забудови на місці колишнього Печерського торгового центру на вулиці Омеляновича-Павленка, 4. За його словами, дозвіл на будівництво нового багатофункціонального комплексу (БФК) був виданий з низкою серйозних порушень. Про це повідомив перший міський голова Києва Леонід Косаківський, інформує «Главком».

Косаківський повідомив, що заради зведення «одоробла» торговий центр терміново закрили у 2022 році, виселивши звідти супермаркет «Сільпо». Замовником «реконструкції», за його словами, є ТОВ «Картас Траст Компані», засновники якого перебувають на Сейшельських островах.

Замість недобудованого ТЦ «Печерський» біля площі Слави планують звести 18-поверховий багатофункціональний комплекс фото: Українська рада торгових центрів

Ексмер звернув увагу на низку порушень, допущених посадовцями:

Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) видала дозвіл на роботи, хоча раніше постійно відмовляла, а також не було погодження від Мінкультури.

Департамент містобудування та архітектури КМДА перевищив повноваження, видавши містобудівні умови, які дозволяють звести 25-поверхову будівлю, хоча чинний Генплан дозволяє лише дев'ять поверхів.

Маніпуляція з документами: чиновники «заплющили очі» на те, що замість «реконструкції» відбувається нове будівництво, що по суті змінює цільове призначення ділянки.

«Віталію Володимировичу, тільки не кажіть, що знову винні попередники, це все відбувалося вже за вашої каденції», – звернувся Косаківський до нинішнього мера. Він зазначив, що зараз будівля стоїть покинутою вже 3,5 роки, а «ця потвора залишилася поки що лише в проєкті на папері».

Косаківський висловив сподівання, що міська влада стане на бік мешканців, а не «злобудовників».

Забудовнику ТОВ «Картас Траст Компані» у 2017 році дозволили зводити споруду висотою до 73,5 метрів (орієнтовно 25 поверхів). ТОВ «Картас Траст Компані» отримало вихідні дані на реконструкцію нежилого будинку по вул. Михайла Омеляновича-Павленка (колишня – Суворова) , 4 під багатофункціональний комплекс. Про це свідчать містобудівні умови та обмеження (МУО), видані фірмі 21 грудня 2017 року.

У Києві замість недобудованого торгового центру «Печерський» біля площі Слави планують звести 18-поверховий багатофункціональний комплекс скриншот

Як писали «Наші гроші», у МУО умовна висота будинку після реконструкції може становити 73,5 метри (орієнтовно 25 поверхів). Остаточну висоту мають визначити на підставі висновків історико-містобудівного обґрунтування (ІМО). Повідомляється, що реконструкцію дозволено проводити в межах існуючих фундаментів будівлі. Зараз це нежилий будинок площею 10 тис кв. м, що з 2011 року належить ТОВ «Картас Траст Компані».

Містобудівні умови та обмеження для реконструкції будівлі скриншот

Відповідно до Генплану, ділянка, на якій розташована ця будівля, належить до території громадських будівель і споруд.

Відповідно до Генплану, ділянка, на якій розташована ця будівля, належить до території громадських будівель і споруд скриншот

Разом з тим у МУО неодноразово наводяться розрахунки для житлової забудови. Так, вказано «у разі проектування житлової одиниці» передбачити організацію місць відпочинку, машиномісць, гранично допустиму щільність населення для житлової забудови. Далі по тексту також згадуються «місця паркування автотранспорту для житлової забудови», «мешканці комплексу».

У МУО неодноразово наводяться розрахунки для житлової забудови фото: «Наші гроші»

Вказані МУО підписала заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Валентина Антоненко.

«Керівником ТОВ «Картас Траст Компані» є Вячеслав Климов, а засновником – Сергій Дядечко, екс-віце-президент «Родовід Банку» часів контролю над фінустановою структурами Юрія Іванющенка. Дядечко також був власником банку «Союз». Останні роки він проживає в Монако, де купив місцевий баскетбольний клуб», – йдеться у розслідуванні.

ТОВ «Картас Траст Компані» фігурувало у кримінальних провадженнях по ухиленню від сплати податків. Крім того, ця фірма фігурує як кінцевий покупець газу у компаній зі «справи Онищенка». На запит НАБУ і САП надати документи по покупці газу фірма відмовилася, відтак слідство отримувало доступ до цих документів через суд, додали розслідувачі.

У будівлі на вул. М. Омеляновича-Павленка (колишня – Суворова) , 4 був, зокрема, продуктовий супермаркет – один з небагатьох у центрі столиці. Навесні 2018 року місцеві мешканці виступали проти реконструкції будівлі, а також погрожували перекрити дорогу у разі закриття магазину.

Навесні 2018 року місцеві мешканці виступили проти реконструкції будівлі фото: «Наші гроші»

