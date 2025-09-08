Росія вивела з ладу збагачувальну фабрику ДТЕК

Росія знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК: підприємство повністю паралізовано

Сьогодні вранці російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці компанії ДТЕК у Донецькій області. Внаслідок атаки підприємство зазнало значних руйнувань, що призвело до повної зупинки його роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

За попередньою інформацією, ворожий обстріл спричинив руйнацію будівлі фабрики та пошкодження її технологічного обладнання. Це вже не перша атака на це підприємство, яке відігравало важливу роль у забезпеченні вугіллям української теплової генерації.

Внаслідок удару робота фабрики повністю паралізована. Її збагачувальні потужності наразі є непридатними до роботи.

Нагадаємо, 1 вересня російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК під час аварійних робіт у Дніпропетровській області. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«На Дніпропетровщині аварійна бригада ДТЕК «Дніпровські електромережі» була атакована ворожим дроном під час проведення робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередачі у прифронтовій зоні. О 17:55 зафіксовано влучання безпілотника у службовий автомобіль енергетиків. Внаслідок вибуху транспортний засіб повністю вигорів разом із обладнанням та матеріалами для відновлювальних робіт», – йдеться в ньому.

Працівники не постраждали. В момент удару вони встигли покинути автівку.

Раніше, Російська Федерація вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Внаслідок атаки будівлю зруйновано, а обладнання – серйозно пошкоджено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що працівники, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу.