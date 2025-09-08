Головна Країна Події в Україні
Росія вивела з ладу збагачувальну фабрику ДТЕК

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія вивела з ладу збагачувальну фабрику ДТЕК
Внаслідок удару робота фабрики повністю паралізована
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Росія знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК: підприємство повністю паралізовано

Сьогодні вранці російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці компанії ДТЕК у Донецькій області. Внаслідок атаки підприємство зазнало значних руйнувань, що призвело до повної зупинки його роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

За попередньою інформацією, ворожий обстріл спричинив руйнацію будівлі фабрики та пошкодження її технологічного обладнання. Це вже не перша атака на це підприємство, яке відігравало важливу роль у забезпеченні вугіллям української теплової генерації.

Внаслідок удару робота фабрики повністю паралізована. Її збагачувальні потужності наразі є непридатними до роботи.

Нагадаємо, 1 вересня російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК під час аварійних робіт у Дніпропетровській області. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«На Дніпропетровщині аварійна бригада ДТЕК «Дніпровські електромережі» була атакована ворожим дроном під час проведення робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередачі у прифронтовій зоні. О 17:55 зафіксовано влучання безпілотника у службовий автомобіль енергетиків. Внаслідок вибуху транспортний засіб повністю вигорів разом із обладнанням та матеріалами для відновлювальних робіт», – йдеться в ньому.

Працівники не постраждали. В момент удару вони встигли покинути автівку.

Раніше, Російська Федерація вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Внаслідок атаки будівлю зруйновано, а обладнання – серйозно пошкоджено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК. 

Зазначається, що працівники, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу.

Теги: ДТЕК Донеччина росія

Росія вивела з ладу збагачувальну фабрику ДТЕК
Росія вивела з ладу збагачувальну фабрику ДТЕК
The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
Сирський розповів, скільки територій у серпні вдалося звільнити від окупантів
Сирський розповів, скільки територій у серпні вдалося звільнити від окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року
На Донеччині ЗСУ деокупували Зарічне
На Донеччині ЗСУ деокупували Зарічне
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

