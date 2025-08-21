Оточення депутатів Каськіва та Льовочкіна взялося за курорт у Пилипці – розслідування

За даними журналістів, наближені до Владислава Каськіва люди активно освоюють землю в Пилипці

Проєкт курорту Каськіва та його оточення може розростися на 800 га

Оточення депутата Закарпатської облради Владислава Каськіва активно освоює землю у Пилипці та навколо. Зокрема, батько цивільної дружини Гусейнової та пов’язаний з Каськівим австрійський інвестор Гернот Ляйтнер оформили право земельного сервітуту на 25 га під встановлення гірськолижних витягів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Bihus.Info.

За словами журналістів, Каськів систематично їздить до Києва на зустрічі з нардепом Сергієм Льовочкіним. Окрім них на ці зустрічі приїжджають забудовники та посадовці різних часів. Каськів та Льовочкін щонайменше двічі зустрічалися з нардепом Ігорем Палицею. Він підтвердив, що обговорювали проект курорту в Пилипці.

Також на зустрічах в інші дні журналісти помітили експрезидента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра. Він повідомив, що тема розмови не стосувалася курорту. Проте, в один з днів разом з ним був бізнесмен-забудовник Валерій Кодецький.

Кодецький разом з Ренатою Гусейновою (за словами журналістів, вона цивільна дружина Каськіва) та Андрієм Вінграновським (чоловік сестри Льовочкіна – Юлії) мають спільну компанію ТОВ «Боржава центр».

Валерій Кодецький разом з Ренатою Гусейновою та Андрієм Вінграновським мають спільну компанію ТОВ «Боржава центр» фото: Bihus.Info

Також екоактивісти звернули увагу, що Закарпатська ОДА подала до Кабміну проект про зміну цільового призначення на лісових ділянках під рекреацію. Це потенційно дозволить забудовувати ці землі.

Паралельно Закарпатська облрада всупереч своїм повноваженням змінила межі лісового заказника «Темнатик», йдеться про 240 гектарів лісу. «Ми отримали всі документи, всі копії картографічних матеріалів, і в цьому рішенні написано «виявилось, що заказник має знаходитись не з одного боку хребта, а з іншого боку хребта. Наклавши це на карту ми побачили, що за дуже дивним збігом, виключили з заказника саме ті ділянки, які заважають будівництву майбутнього курорту», – каже аналітик громадської організації «Українська природоохоронна група» Петро Тєстов.

Проєкт курорту Каськіва та його партнерів може розростися на 800 га фото: Bihus.Info

Як зазначають журналісти, усі ці землі практично по контуру обходять 460 гектарів, які фірми, записані на оточення Каськіва, ще в часи Януковича, скупили за виведені з Держінвестпроекту, яким і керував Каськів, гроші. Після рішення суду ці ділянки опинилися у розпорядженні АРМА, яке вже шість разів виставляла їх на торги, але охочих не знайшлося. Розслідувачі припускають, що наразі проєкт курорту Каськіва та його партнерів може розростися на 800 га.

