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Стало відомо, яких заступників Резнікова буде звільнено

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, яких заступників Резнікова буде звільнено
фото з відкритих джерел

Резніков: «Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів»

Коментуючи питання можливих звільнень свої заступників, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук залишаються працювати в його команді. Про це Резніков написав у Facebook.

«Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук. Вони залишаються у команді Міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників міністра. Я вдячний Івану Степановичу і Олегу Васильовичу за роботу у найскладніші дні. У якості радників вони сконцентруються на низці пріоритетних проєктів, які вимагають повного залучення їхньої експертизи та компетенцій», – написав Резніков.

Він також анонсував, що це не останні кроки з перезавантаження Міноборони. «Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів», - написав він.

Нагадаємо, раніше голова правління Інституту світової політики, керівник інформагентства «Главком» Віктор Шлінчак повідомив, що двох заступників міністра оборони Олексія Резнікова відправлять у відставку. Шлінчак зазначив, що кого саме звільнять йому поки не відомо. Але при цьому наголосив,  хто може прийти на їх заміну. «Зате знаю, що на заміну їх плануються цікаві призначення. Перший кандидат – це засновник Фонду «Првернись живим» Віталій Дейнега. Другий – експосол України в Канаді, екснардеп і мій колега – Андрій Шевченко. Кандидатури знаходяться на погодженні в Офісі президента, після чого їх мають винести на затвердження уряду», – додав він.

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Теги: міністр Міноборони Facebook Олексій Резніков полковник

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