Віталій Шапран Економічний експерт

Шлях російської економіки на кладовище історії прискорився

Розглядати російський кредитний ринок як драйвер зростання економіки найближчим часом безглуздо
фото: depositphotos.com/AP

Дефіцит пального та інвестицій: як Росія прискорює економічне падіння

Детальний розбір ситуації навколо «позапланових ремонтів» російських НПЗ (читай – роботи українських БПЛА) виявив цікавий тренд.

З’ясувалось, що через високі ставки по кредитах більшість посередників (дрібні оптові посередники та мережі АЗС) у РФ навесні знизили поповнення запасів пального на сезон максимального споживання (літо-осінь 2025 року). Економія на обігових запасах призвела до загострення проблеми дефіциту пального в момент максимуму його споживання.

Ще з цікавого: 75-80% інвестицій у російській економіці останні три роки відбувались за рахунок власних коштів підприємств (фактично – за рахунок прибутків минулих років). Зниження сальдованого прибутку російських компаній сильно б’є по інвестиційному потенціалу на 2026 рік, що в умовах ізоляції має відчуватись особливо боляче.

Істерика групи «Ростеха» про те, що висока облікова ставка заважає інвестиціям (зростанню) у РФ, не більше ніж черговий егоїстичний перл. Дані моніторингу вказують, що після кількох етапів зниження ставки ЦБР, ставки за кредитами для приватного бізнесу залишились майже без змін.

Причина – початок трансформації процентного ризику позичальників у кредитний (банки мають підвищені проблеми з обслуговуванням кредитів через значне зростання вартості цих кредитів у 24 році, у цих умовах вони не поспішають знижувати ставки). Тож розглядати російський кредитний ринок як драйвер зростання економіки найближчим часом безглуздо.

У Кузбасі швидкість закриття шахт прискорилась до 1 шахти на тиждень. Місцевий уряд продовжує активно позичати кошти на комерційних умовах для забезпечення бюджетних виплат.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
