Підвищення тарифів на вантажні перевезення згубне для економіки і самої «Укрзалізниці» – Асоціація добувної промисловості

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Підвищення тарифів на вантажні перевезення згубне для економіки і самої «Укрзалізниці» – Асоціація добувної промисловості
«Укрзалізниця» ініціює підвищення вантажних тарифів на 37%
фото: glavcom.ua

НАДПУ закликала депутатів виділити бюджетне фінансування для пасажирських перевезень «Укрзалізниці»: питання національної безпеки

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) звернулася до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, керівників парламентських фракцій та профільних комітетів із закликом передбачити у держбюджеті-2026 окрему статтю видатків на фінансування пасажирських перевезень «Укрзалізниці». Про це йдеться у листі Асоціації, який є в розпорядженні редакції.

У зверненні асоціація наголошує: нинішня модель, коли збитки пасажирського сегмента перекриваються за рахунок прибутків від вантажних перевезень, є згубною як для промисловості, так і для самої залізниці.

За даними НАДПУ, у 2024 році прибуток вантажного сегмента «УЗ» становив близько 20 млрд грн, але вже у 2026-му прогнозовані збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 24 млрд грн. Це означає, що ресурси вантажних перевезень більше не здатні перекривати зростаючі втрати.

«Щороку «УЗ» перекладає мільярдні втрати пасажирського сегменту на вантажні перевезення, змушуючи українських виробників фактично субсидіювати соціальну функцію держави. Це підриває фінансову стійкість підприємств реального сектору, які є основою експорту та валютних надходжень країни», – зазначили в асоціації.

У разі подальшого підвищення тарифів на вантажні перевезення підприємства будуть змушені скорочувати виробництво, а частина бізнесу може закритися. Це призведе до падіння експорту, зменшення валютних надходжень та скорочення робочих місць. Відтак, «Укрзалізниця» теж не отримає очікувані прибутки.

НАДПУ також звернула увагу на міжнародний досвід: у країнах ЄС пасажирські перевезення фінансуються з державних або місцевих бюджетів, а вантажні працюють на ринкових умовах. Саме завдяки цьому європейські залізниці залишаються фінансово стабільними.

Асоціація пропонує створити довгостроковий механізм фінансування пасажирських перевезень за рахунок держбюджету як захищену статтю видатків.

«Це не додаткові витрати, а стратегічна інвестиція в обороноздатність (залізниця є ключовою артерією для ЗСУ), конкурентоспроможність українських виробників, збереження робочих місць і податкових надходжень та розвиток критичної інфраструктури, необхідної для відновлення економіки. Це питання національної безпеки, економічної стійкості та соціальної справедливості. Україна не може йти протилежним шляхом – перекладаючи соціальні витрати на промисловість та експортно орієнтовані галузі. Така модель руйнує конкурентоспроможність економіки і підриває саму залізничну систему», – підсумували в НАДПУ.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для «Укрзалізниці» за збиткові пасажирські перевезення. У ЄБА підкреслили, що нинішня модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для «УЗ», адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Як стало відомо, у 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть «УЗ» лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.

