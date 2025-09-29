Експорт українських яблук впав на 64% за рік

Експорт яблук з України за рік скоротився на 64%

Попри падіння обсягів, середня експортна ціна яблук зросла до $600 за тонну

У 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала лише 16,8 тис. тонн яблук на суму $10,1 млн – на 64% менше порівняно з попереднім сезоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітиків USPA Fruit в AgroTimes.

За даними аналітиків компанії USPA Fruit, у сезоні 2024/25 Україна експортувала 16,8 тис. тонн яблук на $10,1 млн, тоді як у 2023/24 році експорт складав близько 47 тис. тонн.

«Середня експортна ціна за маркетинговий рік зросла до $600 за тонну», – зазначив керівник USPA Fruit Володимир Гуржій.

За той самий період Україна імпортувала 18,2 тис. тонн яблук, майже весь обсяг – 18 тис. тонн – протягом поточного року. Таким чином, сальдо зовнішньої торгівлі яблуками було від’ємним.

Головними покупцями українських яблук стали Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія (по 2,9 тис. тонн), Узбекистан (1,5 тис. тонн), Туреччина (1,4 тис. тонн) та Швеція (0,9 тис. тонн).

Нагадаємо, що цього року яблука в Україні суттєво дорожчають. Незважаючи на кращий урожай порівняно з минулим роком, ціни формуються під впливом активного експорту, пояснює президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

За його словами, ціни на яблука коливатимуться в межах 30-40 грн за кілограм. Внутрішній ринок обмежується професійними виробниками, які дедалі менше продають фрукти всередині країни, зберігаючи баланс і запобігаючи надлишковій пропозиції.

Також експерт зазначає, що якість яблук цього року покращується, а кількість фруктів, що йдуть на концентрати, зменшується. Експортні ціни прямо впливають на внутрішній ринок: якщо яблука продають за кордон по 40 грн, ціни в Україні не можуть бути значно нижчими.

Попит на яблука зберігається, а виробники продовжують активно постачати фрукти на експорт.