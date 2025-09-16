В Україні дорожчають яблука: що впливає на ціни цього сезону

Водночас якість яблук покращується, а кількість фруктів, які йдуть на концентрати, зменшується

Цього року яблука в Україні знову не будуть дешевими фруктами для переважної більшості населення. Незважаючи на те, що врожай був кращим, ніж минулого року, на формування цін суттєво впливає експортна складова. Про це в інтерв’ю для SEEDS розповів президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, інформує «Главком».

За словами Баштанника, ціни на яблука у новому сезоні коливатимуться у межах 30-40 гривень за кілограм. «Це остаточна ціна. Тобто не 70 і не 100 гривень за кілограм, як було раніше. Але й по 5 гривень яблука вже ніколи не будуть», – зазначив Баштанник.

Причиною подорожчання експерт називає активний вихід українських виробників на експортний ринок. «Ринок обмежує ситуативних гравців, залишаються лише професійні, системні гравці. Вони дедалі менше продають яблук на внутрішній ринок, що дозволяє підтримувати баланс і не створювати надлишкову пропозицію», –пояснив він.

Також Баштанник підкреслив, що якість яблук покращується, а кількість фруктів, які йдуть на концентрати, зменшується. «Експортна ціна корелює з внутрішнім ринком. Якщо яблука продають за кордон по 40 гривень, ціни всередині країни не можуть бути удвічі меншими», – зазначив президент УПОА.

Втрати врожаю цього року були, проте вони менші, ніж у минулому сезоні. Попит на яблука зберігається, а виробники активно постачають фрукти на експорт.

Варто зазначити, що в Україні завдяки грантовим програмам розширюються площі яблуневих садів. Лише за останні три роки було висаджено понад 1800 гектарів нових садів, переважно в центральних та західних регіонах.

До слова, у липні ціни на яблука в українських супермаркетах сягнули рекордно високих позначок. Кореспондент «Главкома» пройшовся супермаркетами та оглянув ціни.