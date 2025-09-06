На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками

Рятувальники оперативно прибули на місце та деблокували потерпілого водія вантажівки

У селищі Заболотів, що на Івано-Франківщині, сталась аварія – зіткнулися вантажівка та легковик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС області.

Рятувальники оперативно прибули на місце та деблокували потерпілого водія вантажівки. Чоловіка госпіталізували.

Працівники ДСНС також відʼєднали клеми акумуляторних батарей, щоб запобігти пожежі транспортного засобу.

Наразі спеціалісти встановлюють всі обставини ДТП. Рух на ділянці ДТП ускладнений.

Тим часом, місцеві Telegram-канали поширюють відео ДТП. У результаті зіткнення вантажівка перекинулася, і з неї висипалися яблука. Вони вкрили дорогу товстим шаром та заблокували рух. На місці люди намагаються якнайшвидше розчистити дорогу.

Раніше у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала малолітня дитина.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. Другою причиною за кількістю загиблих є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном, тобто 95 осіб. На третьому місці цієї сумної статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці. 67 громадян загинуло у подібних випадках.