На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками
фото з відкритих джерел

Рятувальники оперативно прибули на місце та деблокували потерпілого водія вантажівки

У селищі Заболотів, що на Івано-Франківщині, сталась аварія – зіткнулися вантажівка та легковик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС області.

Рятувальники оперативно прибули на місце та деблокували потерпілого водія вантажівки. Чоловіка госпіталізували.

На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками фото 1

Працівники ДСНС також відʼєднали клеми акумуляторних батарей, щоб запобігти пожежі транспортного засобу.

Наразі спеціалісти встановлюють всі обставини ДТП. Рух на ділянці ДТП ускладнений.

Тим часом, місцеві Telegram-канали поширюють відео ДТП. У результаті зіткнення вантажівка перекинулася, і з неї висипалися яблука. Вони вкрили дорогу товстим шаром та заблокували рух. На місці люди намагаються якнайшвидше розчистити дорогу.

Раніше у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала малолітня дитина.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. 

Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. Другою причиною за кількістю загиблих є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном, тобто 95 осіб. На третьому місці цієї сумної статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці. 67 громадян загинуло у подібних випадках.

ДТП Івано-Франківщина вантажівки аварія відео

На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками
На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками
Львівʼянин забув колиску з немовлям на даху автомобіля і поїхав
Львівʼянин забув колиску з немовлям на даху автомобіля і поїхав
Скільки країн готові гарантувати Україні безпеку: Зеленський назвав цифру
Скільки країн готові гарантувати Україні безпеку: Зеленський назвав цифру
ОАЕ передали звинуваченого у держзраді нардепа Христенка СБУ за дорученням Зеленського – «Дзеркало тижня»
ОАЕ передали звинуваченого у держзраді нардепа Христенка СБУ за дорученням Зеленського – «Дзеркало тижня»
Бодікамери для ТЦК: Міноборони озвучило важливі деталі
Бодікамери для ТЦК: Міноборони озвучило важливі деталі
Польські протестувальники розблокували кордон
Польські протестувальники розблокували кордон

