Українських рятувальників визнано одними з найкращих у світі

Україна підтвердила статус однієї з найкращих рятувальних команд світу

Команда Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) успішно пройшла переатестацію за найсуворішими стандартами ООН та підтвердила свій найвищий статус – команди важкого класу за методологією INSARAG. Це визнання означає, що українські рятувальники можуть брати участь у місіях у будь-якій точці світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Як підкреслюють рятувальники, міжнародна комісія, яка проводила атестацію, була вражена високим рівнем професіоналізму та сучасним оснащенням українських фахівців.

фото: ДСНС України

фото: ДСНС України

«Ваша команда – одна з найкращих у світі. Я буду радий працювати з вами», – підсумував представник Секретаріату INSARAG Тер'є Скавдал.

фото: ДСНС України

Українські рятувальники вже мають досвід міжнародної роботи, зокрема, у 2023 році вони брали участь у ліквідації наслідків потужного землетрусу в Туреччині.

На знак підтримки та зміцнення можливостей українських надзвичайників Державна пожежна служба Польщі передала ДСНС сучасне обладнання.

