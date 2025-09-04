Головна Країна Події в Україні
Українських рятувальників визнано одними з найкращих у світі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українських рятувальників визнано одними з найкращих у світі
Команда ДСНС успішно пройшла переатестацію за найсуворішими стандартами ООН
фото: ДСНС України

Україна підтвердила статус однієї з найкращих рятувальних команд світу

Команда Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) успішно пройшла переатестацію за найсуворішими стандартами ООН та підтвердила свій найвищий статус – команди важкого класу за методологією INSARAG. Це визнання означає, що українські рятувальники можуть брати участь у місіях у будь-якій точці світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Як підкреслюють рятувальники, міжнародна комісія, яка проводила атестацію, була вражена високим рівнем професіоналізму та сучасним оснащенням українських фахівців.

Українських рятувальників визнано одними з найкращих у світі фото 1
фото: ДСНС України
Українських рятувальників визнано одними з найкращих у світі фото 2
фото: ДСНС України

«Ваша команда – одна з найкращих у світі. Я буду радий працювати з вами», – підсумував представник Секретаріату INSARAG Тер'є Скавдал.

Українських рятувальників визнано одними з найкращих у світі фото 3
фото: ДСНС України

Українські рятувальники вже мають досвід міжнародної роботи, зокрема, у 2023 році вони брали участь у ліквідації наслідків потужного землетрусу в Туреччині.

На знак підтримки та зміцнення можливостей українських надзвичайників Державна пожежна служба Польщі передала ДСНС сучасне обладнання.

Нагадаємо, у Львівській області успішно завершилася пошукова операція, в результаті якої були знайдені двоє підлітків, які зникли в горах п'ять днів тому. Дітей виявили неушкодженими і вони не потребували медичної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Львівщини.

Повідомлення про зникнення 14-річного хлопця та 13-річної дівчини надійшло до рятувальників 20 серпня. Як з'ясувалося, підлітки ще 15 серпня вийшли з дому в селі Верхня Рожанка на Стрийщині в напрямку міста Сколе та не повернулися. Останній раз зв'язок з ними був 18 серпня, коли юнак зателефонував батькам і запевнив, що з ними все гаразд, після чого зник.

