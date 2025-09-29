Криза із пальним у Криму. Окупаційна влада визнала: ситуація складна

У Севастополі на АЗС ТЭС бензин продають по 30 літрів на авто або каністру

Продаж бензину обмежено 30 літрами на один автомобіль або каністру

З 29 вересня на заправках «ТЭС» у Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину через ажіотаж. Це нібито дозволить «накопичити пальне на всіх АЗС і поступово повернутися до звичайного режиму роботи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний канал губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.

Покупці можуть заправити або автомобіль, або каністру, а ті, хто прийшов лише з каністрою, також зможуть придбати обмежену кількість пального. За словами окупаційної влади, доставка бензину до міста здійснюється безперервно, проте через великий попит режим роботи АЗС поки не відновлено.

«Розраховуємо, що завдяки такому режиму зможемо накопичити бензин на всіх АЗС та повернутися до роботи у звичайному графіку. Тому вчергове закликаю не робити запаси наперед. Бензин у місто привозиться в режимі нон-стоп, але через ажіотаж на АЗС поки що не вдається вийти на плановий режим роботи», – зазначив Развожаєв.

Продаж дизельного палива на АЗС ТЭС у Севастополі залишається без обмежень.



Нагадаємо, що на російських АЗС уже понад місяць спостерігаються проблеми з бензином. Голова Незалежної паливної спілки Павло Баженов повідомляє, що через дефіцит багато автозаправок були змушені обмежити продаж бензину до 10–20 літрів в одні руки або тимчасово продавати лише дизельне паливо.

Проблеми виникли переважно в південних регіонах, Центральній Росії, Поволжі та на Далекому Сході, зокрема в Московській, Рязанській, Ленінградській та Нижегородській областях. Основними причинами називають сезонне зростання попиту на пальне через активність туризму, зростання цін на оптові партії бензину, планові ремонти на нафтопереробних заводах, а також наслідки атак українських дронів по Рязанському та Новокуйбишевському НПЗ.

Особливо складно незалежним АЗС, які не мають власних потужностей із видобутку та зберігання пального – вони змушені купувати бензин на біржі, де ціни продовжують зростати. Дефіцит уже призводить до масового закриття АЗС, а російські профільні відомства обговорюють можливість заборони на експорт бензину та дизельного палива до кінця року для стабілізації внутрішнього ринку.

Паливна криза в Росії виникла після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі. Тільки в серпні було атаковано 10 великих НПЗ. За оцінкою Reuters, в результаті російська економіка втратила близько 17% потужностей нафтопереробки (близько 1,1 млн барелів на добу).