В Україні різко дешевшають яблука: скільки коштують у супермаркетах

Аналітики зазначають, що ціна на яблука падає через відсутність попиту

В Україні стрімко знижуються ціни на яблука нового врожаю. Головна причина такої зміни ціни – слабкий попит на літні сорти яблук 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Зазначається, що лише за останній тиждень ціни на яблука нового врожаю впали приблизно на 12%. Зараз їх продають за 35-45 грн/кг ($0,85-1,09/кг). Ціна залежить від сорту та обсягу партії. Водночас багато гуртових і роздрібних продавців ще реалізують яблука торішнього врожаю, зокрема з Польщі.

Зниження цін також пояснюється сезонним збільшенням пропозиції яблук від українських виробників. Попит на продукцію як усередині країни, так і на експорт залишається невисоким, що також тисне на ціни. Попри цінову тенденцію, яблука в Україні зараз продаються в середньому у 2,2 раза дорожче, ніж у той самий період минулого року.

Вартість яблук в супермаркетах

В «АТБ» можна придбати яблука від 37,95 грн/кг до 48,95 грн/кг.

Ціни на яблука в АТБ фото: Скриншот АТБ

Найдорожчі яблука на сайті АТБ фото: Скриншот АТБ

У супермаркеті «Фора» яблука «Гала» коштують зі знижкою 59,90 грн/кг. Така ж саму ціну має сорт «Голден».

Яблука в супермаркеті Фора фото: Скриншот

В «Сільпо» найдешевші яблука можна купити за 1,6 грн за сто грамів. Найдорожчі на вагу коштують 15,65 за 100 грамів.

Яблука в Сільпо фото: Скріншот Сільпо

Яблука в Сільпо фото: Скриншот Сільпо

Є також можливість купити упаковку яблук вагою 2 кг за 46,99.

Яблука в Сільпо фото: Скриншот Сільпо

Нагадаємо, що в липні ціни на яблука в українських супермаркетах сягнули рекордно високих позначок. Тоді фахівці прогнозували зріст ціни на фрукти. Зокрема, зазначалось, що про подорожчання яблук нового врожаю щонайменше на 10-15% у порівнянні з минулим сезоном. Причинами підвищення ціни аналітики називали значні втрати врожаю, спричинені весняними заморозками.

Варто додати, що українці стали їсти більше овочів, навіть у нетиповий для цього холодний період. Оскільки галузь рослинництва зазнала збитків через несприятливі погодні умови, потреба закривається переважно шляхом експорту тепличних овочів з Туреччини.