Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт
Працівники не постраждали
фото: dtek-dnem.com.ua

Бригада енергетиків ДТЕК потрапила під російський обстріл під час аварійних робіт на Дніпропетровщині

Російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК під час аварійних робіт у Дніпропетровській області. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«На Дніпропетровщині аварійна бригада ДТЕК «Дніпровські електромережі» була атакована ворожим дроном під час проведення робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередачі у прифронтовій зоні. О 17:55 зафіксовано влучання безпілотника у службовий автомобіль енергетиків. Внаслідок вибуху транспортний засіб повністю вигорів разом із обладнанням та матеріалами для відновлювальних робіт», – йдеться в ньому.

Працівники не постраждали. В момент удару вони встигли покинути автівку.

Ремонтні бригади ДТЕК «Дніпровські електромережі» регулярно зазнають ворожих атак під час відновлювальних робіт у районах, наближених до зони бойових дій та окупованих територій.

Нагадаємо, з початку 2025 року на Дніпропетровщині було поранено двох енергетиків, а ще один працівник загинув під час виконання своїх професійних обов’язків.

Теги: ДТЕК обстріл росія Україна

