Відключення світла 16 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Відключення світла 16 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
фото: glavcom.ua

«Укренерго» анонсувало обмеження електропостачання у більшості областей України

Завтра, 16 грудня, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

«Завтра, 16 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів», – ідеться в повідомленні.

Скільки черг відключатимуть одночасно, в «Укренерго» не уточнили.

Причина відключень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість голів ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, у мережі зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні. Центр протидії дезінформації попереджає громадян про маніпулятивні та брехливі тези. Ворожі наративи стверджують, що влада України «несправедливо розподіляє електроенергію», залишаючи східні області без світла, тоді як захід країни, мовляв, не страждає від відключень. Крім того, поширюється інформація про нібито експорт електроенергії в ЄС, що начебто відбувається, поки українці сидять без світла.

Також експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Теги: росія Укренерго відключення світла

