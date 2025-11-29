Головна Країна Події в Україні
Відключення посиляться: «Укренерго» оприлюднило графіки на 30 листопада

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Відключення посиляться: «Укренерго» оприлюднило графіки на 30 листопада
В «Укренерго» підкреслили, що максимальний обсяг обмежень буде у вечірні години.
Вимикати світло побутовим споживачам будуть із 00:00 до 23:59

В Україні в останній день осені, 30 листопада, продовжать діяти графіки відключень. Вони дещо посиляться: вимикати будуть від 0,5 до 3 черг одночасно протягом всієї доби. Тоді як 29 листопада обсяг обмежень був від 0,5 до 2,5 черг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватися в усіх регіонах України та впродовж усієї доби. Причина застосування, нагадали в компанії, – наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергетику.

Відключати світло побутовим споживачам будуть із 00:00 до 23:59. В «Укренерго» підкреслили, що максимальний обсяг обмежень буде у вечірні години.

Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Зазначається, що графіки не остаточні та можуть змінитися впродовж доби.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – сказано у повідомленні.

Раніше голова «Укренерго» розповів, чи послаблять графіки відключень світла. За словами Віталія Зайченка, після останнього обстрілу по енергоструктурі було зафіксовано чимало пошкоджень, наслідки яких вже оцінили.

Більшість з них вже ліквідовано й обладнання працює. Для цього енергетики працюють цілодобово, тож до роботи залучена велика кількість бригад. Очільник «Укренерго» повідомив, що попри постійні обстріли можна покращити ситуацію з тривалими відключеннями світла.

Також повідомлялося, як Віталій Зайченко пояснив, чому в одних областях світло завжди є, а в інших темрява. Це напряму залежить від того, де були влучання по мережах. Наразі в частині областей є профіцит генерації електроенергії. Саме тому відсутня необхідність запровадження графіків відключень світла.

Раніше «Главком» розповідав, що заборгованість перед «Укренерго» зросла на 15% від початку року. Борги перед НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку продовжують зростати та вже майже досягли 40 мільярдів гривень. Станом на 10 листопада 2025 року заборгованість складає 39,9 млрд грн, що на 15% більше, ніж на початку року. Водночас зросли і борги самої НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку – на 10%, до 18,5 млрд грн

