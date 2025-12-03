Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію

Хмельницька ОВА ввела рішення ради оборони Хмельницької області

Рада оборони Хмельницької області наказала районним військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування вжити заходів стосовно відключення освітлення на вулицях, будівель, торгово-розважальних центів, зовнішньої реклами тощо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ Хмельницької ОВА.

У наказі йдеться про те, щоб ввести в дію рішення ради оборони Хмельницької області, а саме:

Рекомендувати АТ «Хмельницькобленерго» забезпечити: проведення на постійній основі роз’яснювальної роботи щодо раціонального використання електроенергії споживачами; щоденне інформування населення про необхідність застосування графіків погодинних відключень та графіків обмеження потужності через пошкодження агресором обʼєктів енергетики;

районним військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування: вжити заходів стосовно відключення зовнішнього освітлення будівель, торгово-розважальних центів, зовнішньої реклами тощо; розглянути питання відключення зовнішнього освітлення на вулицях і дорогах населених пунктів, крім аварійно-небезпечних місць (ділянок); розглянути питання зниження обігріву нежитлових приміщень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.