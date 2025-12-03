Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Хмельницька ОВА ввела рішення ради оборони Хмельницької області

Рада оборони Хмельницької області наказала районним військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування вжити заходів стосовно відключення освітлення на вулицях, будівель, торгово-розважальних центів, зовнішньої реклами тощо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ Хмельницької ОВА.

У наказі йдеться про те, щоб ввести в дію рішення ради оборони Хмельницької області, а саме:

  • Рекомендувати АТ «Хмельницькобленерго» забезпечити: проведення на постійній основі роз’яснювальної роботи щодо раціонального використання електроенергії споживачами; щоденне інформування населення про необхідність застосування графіків погодинних відключень та графіків обмеження потужності через пошкодження агресором обʼєктів енергетики;
  • районним військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування: вжити заходів стосовно відключення зовнішнього освітлення будівель, торгово-розважальних центів, зовнішньої реклами тощо; розглянути питання відключення зовнішнього освітлення на вулицях і дорогах населених пунктів, крім аварійно-небезпечних місць (ділянок); розглянути питання зниження обігріву нежитлових приміщень.
Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію фото 1

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Податкові стимули для вітроенергетики – це не пільга, а необхідний інструмент для енергетичного переходу, переконаний експерт
Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА
11 листопада, 15:47
Унаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання
Росія масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини
4 листопада, 09:13
Зимова допомога передбачає ремонт енергомереж і забезпечення світла та тепла для українців
Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики
12 листопада, 18:53
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру: запроваджено аварійні відключення
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру: запроваджено аварійні відключення
19 листопада, 08:11
Нагорняк повідомив, що державні підприємства «Укренерго» та «Оператор ГТС» зможуть будувати нові об’єкти на кордоні з ЄС
Рада ухвалила законопроєкт для підтримки енергетичного сектору України
4 листопада, 18:17
Експерт: У багатоповерхових житлових будинках, де проведено газ, чим вище ви живете – тим менший тиск будете отримувати у себе в конфорці
Якщо через російські удари відключать газ? Енергетичний експерт розписав сценарії
4 листопада, 20:43
Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації
Масштабна операція з викриття корупції у сфері енергетики: НАБУ розкрило деталі
10 листопада, 10:25
За словами Соколовського, чинні податкові стимули вже сьогодні суттєво підтримують розвиток сонячної генерації та систем зберігання енергії
Податкові стимули працюють: час поширити їх і на вітроенергетику – експерт
29 листопада, 15:21
Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження
За тиждень ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин після ворожих атак
24 листопада, 17:22

Політика

Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію
Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію
Уряд виключив російську мову з переліку захищених в Україні
Уряд виключив російську мову з переліку захищених в Україні
Держбюджет-2026. Зеленський звернувся до парламентарів
Держбюджет-2026. Зеленський звернувся до парламентарів
Зеленський повідомив про оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні
Зеленський повідомив про оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні
Рада розпочала розгляд Держбюджету на наступний рік
Рада розпочала розгляд Держбюджету на наступний рік
Зеленський доручив підготувати зустріч із представниками Трампа у США
Зеленський доручив підготувати зустріч із представниками Трампа у США

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua