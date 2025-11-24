За тиждень ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин після ворожих атак

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження

Найбільше від ворожих обстрілів страждала енергосистема Донеччини, Дніпропетровщини та Одещини

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 800 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 17 по 23 листопада енергетики операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі змогли повністю чи частково відновити електропостачання 518 населених пунктів. Завдяки цьому світло вдалося повернути в домівки майже 800 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей», – йдеться в ньому.

Зазначається, що на Донеччині світло повернули 570 тисячам родин, на Дніпропетровщині – 180 тисячам сімей, а не Одещині – 43 тисячам.

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження.

Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

