За тиждень ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин після ворожих атак

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження
фото: dtek.com

Найбільше від ворожих обстрілів страждала енергосистема Донеччини, Дніпропетровщини та Одещини

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 800 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 17 по 23 листопада енергетики операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі змогли повністю чи частково відновити електропостачання 518 населених пунктів. Завдяки цьому світло вдалося повернути в домівки майже 800 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей», – йдеться в ньому.

Зазначається, що на Донеччині світло повернули 570 тисячам родин, на Дніпропетровщині – 180 тисячам сімей, а не Одещині – 43 тисячам.

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження.

Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, тиждень тому ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло в домівки понад 800 тисяч родин, чиї оселі були без електрики через ворожі обстріли.

Теги: ДТЕК енергетика обстріл

