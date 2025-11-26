Головна Країна Суспільство
Чи послаблять графіки відключень світла? Голова «Укренерго» зробив заяву

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Чи послаблять графіки відключень світла? Голова «Укренерго» зробив заяву
Очільник Укренерго повідомив, що попри постійні обстріли можна покращити ситуацію з тривалими відключеннями світла
Фото: Укренерго

Очільник «Укренерго» прокоментував скарги споживачів щодо «несправедливих відключень»

У ніч на 25 листопада Росія знову здійснила обстріл енергосистеми України. Очільник «Укренерго» Віталій Зайченко у телемарафоні «Єдині новини» розповів, чи послаблять графіки відключень світла найближчим часом, пише «Главком».

За словами Віталія Зайченка, після останнього обстрілу по енергострктурі було зафіксовано чимало пошкоджень, наслідки яких вже оцінили. Більшість з них вже ліквідовано і обладнання працює. Для цього енергетики працюють цілодобово, тож до роботи залучена велика кількість бригад.

Очільник «Укренерго» повідомив, що попри постійні обстріли можна покращити ситуацію з тривалими відключеннями світла. Тож найближчим часом будуть застосовані зручні 2 черги відключень.

Крім цього, Віталій Зайченко висловився щодо теми «несправедливих відключень». За його словами, причина відключень електроенергії – це Росія, яка систематично обстрілює енергетичні об’єкти країни. Тому для балансу та збереження електроенергії їм доводиться її вимикати.

Він також зазначив, що отримує скарги від українів щодо нерівномірних відключень щодня та реагує на них. Голова Укренерго стверджує, що компанія перевіряє всі скарги та факти щодо несправедливих відключень. Віталій Зайченко пояснює, що відключення мають грунтовні причини, а саме наслідки російських обстрілів. Тож споживачам не вимикають світло без причини. 

Раніше «Главком» повідомляв, що 26 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго». Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Теги: обстріл Укренерго відключення світла

