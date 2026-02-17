Головна Одеса Новини
Окупанти вдарили по ТЕС в Одесі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти вдарили по ТЕС в Одесі
Ворог атакував енергетику
фото: ДТЕК

«Руйнування надзвичайно серйозні»

Уночі російська терористична армія завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.  Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Зауважимо, російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Основний напрямок удару – Бурштин, Запоріжжя, Дніпро, Лозова, Одеса, Чорноморськ, Стрий, Вільнянськ, лінія фронту.

Теги: Одеса ТЕС ДТЕК енергетика

