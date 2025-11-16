Відключень побільшає: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 17 листопада

Графіки погодинних відключень будуть діяти від 00:00 до 23:59

Час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі

У понеділок, 17 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Графіки погодинних відключень будуть діяти від 00:00 до 23:59 – можливі обмеження від 1 до 4 черг. Це більше, ніж 16 листопада, коли вимикали від 1 до 3,5 черг.

Для промислових споживачів у цей самий період застосовуватимуться обмеження потужності

В «Укренерго» нагадали, що причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

«Час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках вашого обленерго», – ідеться у повідомленні.

В «Укренерго» закликають ощадно використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, що Володимир Путін віддає накази про удари по українській енергетичній інфраструктурі, оскільки це єдиний спосіб, яким він може спробувати зламати українське суспільство.

Зеленський наголосив, що Путін наказує здійснювати «терористичні атаки» на енергосистему, які призводять до загибелі мирних жителів і залишають людей без світла та води.

Також «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.