Опалювальний сезон розпочався по всій Україні – Мінрозвитку
До теплопостачання підключені всі області, зокрема й прифронтові громади
В Україні офіційно розпочався опалювальний сезон. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук під час брифінгу з посиланням на Укрінформ.
Опалювальний сезон стартував у всіх областях країни, зокрема в прифронтових громадах. За словами Ковальчука, процес підключення котелень розпочався ще у жовтні – пріоритет тоді надавали об’єктам соціальної інфраструктури.
Станом на ранок 11 листопада до теплопостачання підключено 87% соціальних об’єктів. Також тепло вже отримують понад 53 тисячі багатоповерхівок – це 73% від загальної кількості.
Посадовець зазначив, що південні області розпочали опалювальний сезон трохи пізніше за решту областей.
Нагадаємо, що Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про запровадження аварійних відключень електроенергії у трьох областях. Це пов’язано з наслідками попередніх російських обстрілів, що спричинили ускладнення в роботі енергосистеми.
Упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
Коментарі — 0