Опалювальний сезон розпочався по всій Україні – Мінрозвитку

Опалення увімкнули у всіх областях України

До теплопостачання підключені всі області, зокрема й прифронтові громади

В Україні офіційно розпочався опалювальний сезон. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук під час брифінгу з посиланням на Укрінформ.

Опалювальний сезон стартував у всіх областях країни, зокрема в прифронтових громадах. За словами Ковальчука, процес підключення котелень розпочався ще у жовтні – пріоритет тоді надавали об’єктам соціальної інфраструктури.

Станом на ранок 11 листопада до теплопостачання підключено 87% соціальних об’єктів. Також тепло вже отримують понад 53 тисячі багатоповерхівок – це 73% від загальної кількості.

Посадовець зазначив, що південні області розпочали опалювальний сезон трохи пізніше за решту областей.

Нагадаємо, що Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про запровадження аварійних відключень електроенергії у трьох областях. Це пов’язано з наслідками попередніх російських обстрілів, що спричинили ускладнення в роботі енергосистеми.

Упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.