Чому в одних областях світло завжди є, а в інших темрява: «Укренерго» розкрило правду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Можливості для передавання енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів досить обмежені
фото з відкритих джерел

Енергетики пояснили, чому, попри складну ситуацію в енергетиці, частина України обходиться без відключень світла

У деяких регіонах України до останнього часу взагалі не було відключень. Це напряму залежить від того, де були влучання по мережах. Наразі в частині областей є профіцит генерації електроенергії. Саме тому відсутня необхідність запровадження графіків відключень світла. Як інформує «Главком», про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Якщо знищена чи пошкоджена якась підстанція, розташована ближче до сходу, це означає, що західніше ситуація краща. У нас основні джерела генерації зараз – це атомні станції, які розташовані на заході України», – заявив він.

Зайченко пояснив, що зумовлена обстрілами проблема дефіциту потужності в енергетиці створює необхідність заживлення постраждалих регіонів від об’єктів генерації, розташованих в інших областях.

«Утім, енергосистема України не проєктувалась з урахуванням такого сценарію. Саме тому, каже представник НЕК, можливості для передавання енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів досить обмежені.

«Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження на шляху від об’єктів генерації до енергодефіцитних регіонів. Водночас у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає», – наголосив Віталій Зайченко.

За його словами, в таких регіонах навіть можливий профіцит потужності. Однак її технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передавання й розподілу електроенергії пошкоджені.

Нагадаємо, Віталій Зайченко повідомив, як довго діятимуть графіки відключень світла в Україні. Загалом, каже він, енергосистема готова до зими. Втім, наразі в енергетичній системі визначальним залишається фактор російських обстрілів, час та інтенсивність яких передбачити неможливо.

Своєю чергою заступник міністра енергетики Роман Андарак пояснив, що погодинні відключення електроенергії залежать лише від ситуації в енергосистемі та російських атак на інфраструктуру.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

