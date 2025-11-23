Відключення по всій Україні: «Укренерго» оприлюднило графіки на 24 листопада

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком

Завтра, 24 листопада, у всіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Графіки погодинних відключень: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності: із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість глав ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині росіяни знищили ключовий блок генерації в області.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.