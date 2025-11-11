«Укренерго» збільшило обсяги відключення електроенергії

У регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з дотриманням вимог безпеки та після отримання відповідних дозволів від військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Зауважимо, раніше «Укренерго» повідомляло, що графіки погодинних відключень 11 листопада діятимуть обсягом від 2 до 3,5 черг.

Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Зокрема, через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) – на ранок повністю або частково знеструмлені 16 населених пунктів у Кіровоградській області. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні вже почалися. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотними. Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли на обʼєктах енергетичної інфраструктури.