Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

У Києві стартував GET Business Festival 2025 (трансляція)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві стартував GET Business Festival 2025 (трансляція)

Захід об’єднує понад 90 спікерів із практичними кейсами

18 листопада 2025 року у Києві стартував GET Business Festival – щорічний великий фестиваль для малого та середнього бізнесу. Захід об’єднує понад 90 спікерів із практичними кейсами, 1500+ учасників: підприємців різного рівня бізнесу, інвесторів, топменеджерів і представників держави. Фестиваль проходить уже понад 10 років під егідою ділового медіа Delo.ua, яке цього року у межах заходу святкуватиме 20-річчя.

GET Business Festival – це мультиформатна подія, де кожен учасник може обрати цікаві для себе теми серед трьох тематичних сцен на одній локації. Спікери фестивалю поділяться перевіреними бізнес-стратегіями в Україні та за її межами, аналітикою, прогнозами та інструментами співпраці з державою. 

Теми фестивалю: 

  • Головна сцена: вектори масштабування і розвитку бізнесу в найближчі роки, як стати бізнес-партнером великої ритейл-мережі, з якими викликами стикаються українські виробники, як управляти підприємницькими фінансами під час війни, як бізнесу шукати та утримувати кадри. 
  • Сцена маркетингових стратегій: як підвищити ефективність маркетингу без великих бюджетів, покращити клієнтський досвід і впровадити диджитал-трансформацію від TikTok до рішень на базі ШІ.
  • Сцена бізнес-розвитку: інструменти захисту бізнесу, стратегії масштабування, гранти і навчання для підприємців, секрети успішних франчайзингових мереж. 

Серед ключових спікерів:  

  • Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти;
  • Марина Авдєєва, co-owner «Арсенал Страхування», founder Easy Peasy Insurtech;
  • Олена Шуляк, голова комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування;
  • Тимур Козонов, засновник Foundation Coffee Roasters;
  • Юлія Плієва, засновниця та СЕО Apple Consulting®;
  • Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Андрій Васильєв, директор з маркетингу «OLX e-com Європа»;
  • Андрій Телюпа, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Олег Кий, керівник напряму транзакційних продуктів та клієнтів МСБ ПриватБанку;
  • Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • Максим Безрук, заступник комерційного директора мережі мультимаркетів «Аврора»
  • Олена Шпирка, керівниця з питань розвитку сегмента клієнтів бізнес банкінгу Райффайзен Банку;
  • Валерій Варениця, комерційний директор 1+1 media;
  • Євген Синельников, режисер-постановник, телеведучий;
  • Оксана Солодчук, начальниця Управління продуктів та процесів малого та мікробізнесу Банку Кредит Дніпро;
  • Олексій Грушецький, в. о. директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту;
  • Володимир Матвійчук, засновник мережі Multi cook;
  • Антон Бокий, маркетинг-директор INTERTOP;
  • Дарія Іванченко, комерційна директорка NOVUS.
У Києві стартував GET Business Festival 2025 (трансляція) фото 1
У Києві стартував GET Business Festival 2025 (трансляція) фото 2

Долучайтеся до найбільшого в Україні фестивалю для малого та середнього бізнесу GET Business Festival, щоб знаходити нові можливості для розвитку та будувати партнерства, які визначатимуть бізнес-ландшафт України наступних років.

Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/

  • Генеральний партнер – «OLX Україна».
  • Головний партнер – Visa | ПриватБанк.
  • Генеральний інформаційний партнер – 1+1 media.

Ekonomika+ – бізнес/медіа бюро, до якого входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua, журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Під егідою Ekonomika+ щорічно відбуваються понад 10 бізнес-заходів, серед яких Get Business Festival. За цей час фестиваль об’єднав понад 10 тис. учасників і 500 спікерів.

Теги: бізнес фестиваль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 29 жовтня 2025 року запрацювали оновлені правила торгівлі, ухвалені Єврокомісією після консультацій з усіма сторонами
Від євроскептиків і євроромантиків до єврореалістів
3 листопада, 15:10
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
15 листопада, 18:48
Продажі iPhone 17 підштовхнули інтерес до акцій Apple
Акції Apple продемонстрували новий історичний рекорд
21 жовтня, 08:18
Прагнення Трампа до виробництва тростинного цукру для Coca-Cola зіткнуться з перешкодами в ланцюжку поставок
Coca-Cola обмежить випуск «американського» напою, про який просив Трамп
23 жовтня, 11:36
Які зміни чекають громадян із 1 листопада
Відстрочка від мобілізації, тарифи, пакунок школяра. Що зміниться із листопада
1 листопада, 04:00
ЗМІ: У разі підвищення тарифів на передачу електроенергії Україна вийде з «клубу індустріальних країн»
ЗМІ: У разі підвищення тарифів на передачу електроенергії Україна вийде з «клубу індустріальних країн»
29 жовтня, 15:34
Європа програє боротьбу із тіньовим флотом країни-агресорки
Прибалтійські компанії таємно заправляють танкери «тіньового флоту» – LRT
28 жовтня, 10:52
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
30 жовтня, 12:18
Підприємствам, які отримали статус важливих для екоерміки, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій
Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими
4 листопада, 11:27

Економіка

У Києві стартував GET Business Festival 2025 (трансляція)
У Києві стартував GET Business Festival 2025 (трансляція)
МВФ вимагатиме ліквідації схем ухилення від сплати податків, що залежить від роботи БЕБ
МВФ вимагатиме ліквідації схем ухилення від сплати податків, що залежить від роботи БЕБ
Автоматична система стягнення боргів: податкова повідомила про позитивну динаміку
Автоматична система стягнення боргів: податкова повідомила про позитивну динаміку
Реформа залізниць у ЄС знизила ціни на перевезення, цей досвід має перейняти «Укрзалізниця» – аналітика
Реформа залізниць у ЄС знизила ціни на перевезення, цей досвід має перейняти «Укрзалізниця» – аналітика
Андрій Хоркавий: Після війни Україна стане логістичним хабом Східної Європи
Андрій Хоркавий: Після війни Україна стане логістичним хабом Східної Європи
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua