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    Верховний Суд переїде в корпус заводу «Арсенал» (документ)

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    Верховному Суду України передали корпус № 3 заводу &laquo;Арсенал&raquo; - Верховний Суд переїде в корпус заводу «Арсенал» (документ)

    Верховному Суду України передали корпус № 3 заводу «Арсенал»

    фото: bigkyiv.com.ua

    Будівлю корпусу №5 перейде в управління Державної судової адміністрації

    Корпус № 3 заводу «Арсенал», який розташований на вулиці Московській у Києві, перейшов у власність Верховному Суду України. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у Телеграм-каналі.

    «Корпус №3 по вулиці Московській, 8 у Києві передається Верховному Суду. Раніше там були приміщення казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал». Натомість будівлю корпусу №5, де зараз розташовується Верховний Суд передадуть до сфери управління Державної судової адміністрації», – прокоментував Гончаренко.

    Нардеп також опублікував фотокопію розпорядження уряду.

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    Верховний Суд переїде в корпус заводу «Арсенал» (документ)
    Верховний Суд переїде в корпус заводу «Арсенал» (документ)

    Нагадаємо, Укрексімбанк продав на аукціоні історичний будинок у центрі Києва. Як повідомлялося, власник столичного будинку Вертипороха, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, довів будівлю до руйнівного стану. Нагадаємо, Фонд держмайна виставив на аукціон п'ять спиртзаводів.

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    Теги: Київ суд депутат Олексій Гончаренко будинок
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    Верховний Суд переїде в корпус заводу «Арсенал» (документ)