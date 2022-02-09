Верховний Суд переїде в корпус заводу «Арсенал» (документ)

Будівлю корпусу №5 перейде в управління Державної судової адміністрації

Корпус № 3 заводу «Арсенал», який розташований на вулиці Московській у Києві, перейшов у власність Верховному Суду України. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у Телеграм-каналі.

«Корпус №3 по вулиці Московській, 8 у Києві передається Верховному Суду. Раніше там були приміщення казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал». Натомість будівлю корпусу №5, де зараз розташовується Верховний Суд передадуть до сфери управління Державної судової адміністрації», – прокоментував Гончаренко.

Нардеп також опублікував фотокопію розпорядження уряду.

Нагадаємо, Укрексімбанк продав на аукціоні історичний будинок у центрі Києва. Як повідомлялося, власник столичного будинку Вертипороха, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, довів будівлю до руйнівного стану. Нагадаємо, Фонд держмайна виставив на аукціон п'ять спиртзаводів.

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