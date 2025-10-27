Банки частіше блокують рахунки українців: що стає тригером для перевірок

Регулярні перекази, підозрілі операції та призначення платежів із ключовими словами можуть призвести до автоматичного блокування карток і рахунків

Українські банки посилили контроль за фінансовими операціями, а випадки блокування рахунків громадян стають все частішими. Причинами називають підозрілі транзакції, невідповідність профілю доходів і регулярні надходження від кількох платників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Телеграф.

Постанова НБУ №65 з фінмоніторингу (від 19 травня 2020 року) надає банкам широкі можливості перевіряти операції клієнтів, блокувати та примусово закривати їхні рахунки. За даними фахівців, банки перевіряють рахунки на відповідність фінансовому профілю клієнта. Наприклад, якщо сума надходжень раптово збільшується без підтвердження доходу, банк може заблокувати рахунок.

Регулярні або численні перекази від різних осіб, навіть невеликі (500–1000 грн), можуть сприйматися як підприємницька діяльність без реєстрації ФОП. Також підозрілі операції пов’язані з криптовалютою, обміном валют або активним обналичуванням.

Особливу увагу банки приділяють призначенню платежів. Як зазначає керівник практики податкового права юрфірми «Ілляшев та Партнери» Іван Маринюк:

«Основними причинами блокування є непідтверджене джерело коштів, невідповідність операцій фінпрофілю клієнта, регулярні надходження від великої кількості різних платників, які банки розцінюють як підприємницьку діяльність без реєстрації. Ще можна додати операції, що мають ознаки криптоактивності (конвертація криптовалют у фіатні кошти через p2p або неідентифікованих посередників), а також великі разові надходження готівкових коштів без попередньої історії подібних операцій».

Блокування відбувається автоматично через налаштування банківських систем. Клієнт може навіть не отримати попередження про втрату доступу до власних грошей і дізнатися про проблему лише при спробі використати картку.

Для уникнення блокування банки рекомендують надавати підтвердження доходів (податкові декларації, довідки про зарплату, документи про спадщину чи продаж майна) і своєчасно відповідати на інформаційні запити фінансових установ.

Нагадаємо, що Monobank запустив власну мережу терміналів для поповнення карток, щоб спростити доступ клієнтів до готівкових операцій і зменшити залежність від партнерських терміналів. Наразі по Україні встановлено близько 1200 таких пристроїв, але банк планує розширювати мережу, охоплюючи все більше міст.