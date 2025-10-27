Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Банки частіше блокують рахунки українців: що стає тригером для перевірок

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Банки частіше блокують рахунки українців: що стає тригером для перевірок
Що банки вважають підозрілим: блокування рахунків в Україні стає частішим
фото з відкритих джерел

Регулярні перекази, підозрілі операції та призначення платежів із ключовими словами можуть призвести до автоматичного блокування карток і рахунків

 

Українські банки посилили контроль за фінансовими операціями, а випадки блокування рахунків громадян стають все частішими. Причинами називають підозрілі транзакції, невідповідність профілю доходів і регулярні надходження від кількох платників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Телеграф.

Постанова НБУ №65 з фінмоніторингу (від 19 травня 2020 року) надає банкам широкі можливості перевіряти операції клієнтів, блокувати та примусово закривати їхні рахунки. За даними фахівців, банки перевіряють рахунки на відповідність фінансовому профілю клієнта. Наприклад, якщо сума надходжень раптово збільшується без підтвердження доходу, банк може заблокувати рахунок.

Регулярні або численні перекази від різних осіб, навіть невеликі (500–1000 грн), можуть сприйматися як підприємницька діяльність без реєстрації ФОП. Також підозрілі операції пов’язані з криптовалютою, обміном валют або активним обналичуванням.

Особливу увагу банки приділяють призначенню платежів. Як зазначає керівник практики податкового права юрфірми «Ілляшев та Партнери» Іван Маринюк:

«Основними причинами блокування є непідтверджене джерело коштів, невідповідність операцій фінпрофілю клієнта, регулярні надходження від великої кількості різних платників, які банки розцінюють як підприємницьку діяльність без реєстрації. Ще можна додати операції, що мають ознаки криптоактивності (конвертація криптовалют у фіатні кошти через p2p або неідентифікованих посередників), а також великі разові надходження готівкових коштів без попередньої історії подібних операцій».

Блокування відбувається автоматично через налаштування банківських систем. Клієнт може навіть не отримати попередження про втрату доступу до власних грошей і дізнатися про проблему лише при спробі використати картку.

Для уникнення блокування банки рекомендують надавати підтвердження доходів (податкові декларації, довідки про зарплату, документи про спадщину чи продаж майна) і своєчасно відповідати на інформаційні запити фінансових установ.

Нагадаємо, що Monobank запустив власну мережу терміналів для поповнення карток, щоб спростити доступ клієнтів до готівкових операцій і зменшити залежність від партнерських терміналів. Наразі по Україні встановлено близько 1200 таких пристроїв, але банк планує розширювати мережу, охоплюючи все більше міст.

Читайте також:

Теги: блокування документи банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Савченко: Теоретично 99% людей і так знають, кому вони платять і що відбувається
В Україні посилено контроль за банківськими переказами: з якої суми починається фінмоніторинг
2 жовтня, 09:28
Зменшення частки держави в банківському секторі є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Мінфіну в Програмі дій Уряду
Україна готує «Сенс Банк» та «Укргазбанк» до продажу. Уряд пояснив причину такого кроку
2 жовтня, 10:40
Понад 800 росіян, які не підтвердили складання іспиту з латиської, мають виїхати з Латвії до 13 жовтня
Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина
11 жовтня, 05:46
Російські хакери здійснили масштабну кібератаку на британського оборонного підрядника Dodd Group
ЗМІ: Російські хакери зламали військові бази Британії та викрали секретні документи
20 жовтня, 01:21
Налагодив незаконну схему з легалізації іноземців 28-річний мешканець Києва
Киянин підозрюється у легалізації на території України понад 200 іноземців
30 вересня, 16:37
За словами Бахматова, демонтаж будівлі на вулиці Рейгана почався третього жовтня
На Троєщині почався демонтаж ТЦ «Сіріус». Що планується на його місці
9 жовтня, 09:25
За словами прокурорів, частина робіт під час реконструкції парку «Орлятко» була виконана лише на папері
Реконструкція парку «Орлятко». Поліція викрила схему привласнення коштів
17 жовтня, 17:18
Жінка розповідала, що будинок, який вона будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень
Померла 98-річна жінка, яка торік пішки вийшла з окупованого Очеретиного на Донеччині
19 жовтня, 16:58
Уряд удосконалив обстеження зруйнованого житла: допоможуть Держкосмос і ЗСУ
Кабмін спростив процедуру обстеження пошкодженого житла: що змінилося
23 жовтня, 15:38

Особисті фінанси

Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу
Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу
Банки частіше блокують рахунки українців: що стає тригером для перевірок
Банки частіше блокують рахунки українців: що стає тригером для перевірок
Державна допомога на поховання: скільки отримають родичі померлого пенсіонера
Державна допомога на поховання: скільки отримають родичі померлого пенсіонера
Пенсіонери отримають додаткову тисячу гривень: кому належить доплата
Пенсіонери отримають додаткову тисячу гривень: кому належить доплата
Лише 20% боргів реально стягуються в Україні: результати дослідження
Лише 20% боргів реально стягуються в Україні: результати дослідження
Мінімальна зарплата у листопаді: чи зростуть виплати
Мінімальна зарплата у листопаді: чи зростуть виплати

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua